سد دویرج دهلران باید سریعتر تکمیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در بازدید از سد دویرج شهرستان دهلران خواستار تسریع در اجرای این طرح شد .

وی تأکید کرد: پیمانکاران باید تعهدات خود را مطابق با برنامه های تدوین شده و اعتبارات تخصیص یافته پیش ببرند .

کرمی با بیان اینکه هیچگونه کوتاهی و قصور از جانب پیمانکار در اجرای پروژه ها پذیرفته نیست، اظهار داشت: پیمانکاران مؤظفند با بکارگیری ادوات و تجهیزات در بازه زمانی تعیین شده کار را تحویل در غیر اینصورت برابر مقررات قانونی پیمان اقدام خواهد شد .

معاون عمرانی استانداری در رأس هیئتی و با حضور فرماندار دهلران از روند اجرایی سد مخزنی دویرج، بند انحرافی و شبکه آبرسانی رودخانه دویرج، پل محل اجرای واحدهای مسکن مهر و تالار فرهنگی شهرستان دهلران بازدید کرد.