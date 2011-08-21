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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

کرمی:

سد دویرج دهلران باید سریعتر تکمیل شود

سد دویرج دهلران باید سریعتر تکمیل شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: سد دویرج دهلران باید سریعتر تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در بازدید از سد دویرج شهرستان دهلران خواستار تسریع در اجرای این طرح شد.

وی تأکید کرد: پیمانکاران باید تعهدات خود را مطابق با برنامه های تدوین شده و اعتبارات تخصیص یافته پیش ببرند.

کرمی با بیان اینکه هیچگونه کوتاهی و قصور از جانب پیمانکار در اجرای پروژه ها پذیرفته نیست، اظهار داشت: پیمانکاران مؤظفند با بکارگیری ادوات و تجهیزات در بازه زمانی تعیین شده کار را تحویل در غیر اینصورت برابر مقررات قانونی پیمان اقدام خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری در رأس هیئتی و با حضور فرماندار دهلران از روند اجرایی سد مخزنی دویرج، بند انحرافی و شبکه آبرسانی رودخانه دویرج، پل محل اجرای واحدهای مسکن مهر و تالار فرهنگی شهرستان دهلران بازدید کرد.

کد مطلب 1388633

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