محمد علی روئین تن به عضویت تیم ملی پینگ پنگ در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابتهای انتخابی تیم ملی، سه دور باقیمانده این مسابقات در آکادمی بین المللی تهران انجام شد و در پایان امین میرالماسی، محمدعلی روئین تن و شهرام سربخشیان هرکدام با 12 امتیاز رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رده بندی کلی مسابقات، امین میر الماسی از تهران با 20 امتیاز در رده اول قرار گرفت، شهرام سربخشیان از آذربایجان شرقی با 20 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و محمد علی روئین تن از فارس با 19 امتیاز رده سوم را از آن خود کرد.

سه نفر برتر این رقابتها و یک نفر از کمیته فنی به اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی لبنان دعوت خواهند شد.