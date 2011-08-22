به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "پیکره‌های بازیافته" به نویسندگی و کارگردانی قطب‌الدین صادقی که پیش از این در پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی ایران اجرا شده بود اواسط مهرماه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

نمایش "پیکره‌های بازیافته" براساس برداشتی نمایشی از سفال‌های پیش از تاریخ ایران و با استفاده از حرکات موزون اصیل کردی و آواهای مناطق اورامان هوره و سیاه چمانه و همچنین با صدای خواننده مشهور کرد عثمان کیمنه‌ای، با همکاری گروه تئاتر "هنر" تیرماه در بخش نمایش‌های ویژه پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی ایران در سالن تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر تهران روی صحنه رفت و مورد استقبال قرار گرفت.

محسن حسینی، محسن گودرزی، بهروز پوربرجی، مازیار پورموسی، فاطمه صارمی، لیلی حسینی، الناز تاریخی، سوگل شراهی، عامر مسافر آستانه، لیدا فتح الهی، ماه گل مهر و نوشین تن‌رسته بازیگران این نمایش هستند.

عوامل نمایش "پیکره‌های بازیافته" درجشنواره سنتی آئینی عبارتند ازطراح حرکات: قطب‌الدین صادقی، دستیار کارگردان: تینو صالحی، آهنگساز: مسعود سخاوت دوست، طراح لباس: الهام شعبانی، طراح ماسک و گریم: افسانه قلی زاده، طراح صحنه: قطب‌الدین صادقی، منشی صحنه: زهره سمرباف، مدیر صحنه: عباس عبدالله زاده، مدیر اجرا: مریم فتحی، طراح پوستر و بروشور: کمال کچوییان.