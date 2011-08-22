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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۹

صادقی "پیکره‌‌های بازیافته" را مهرماه روی صحنه می‌برد

صادقی "پیکره‌‌های بازیافته" را مهرماه روی صحنه می‌برد

نمایش "پیکره‌های بازیافته" به کارگردانی قطب‌الدبن صادقی اواسط مهرماه روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "پیکره‌های بازیافته" به نویسندگی و کارگردانی قطب‌الدین صادقی  که پیش از این در پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی ایران اجرا شده بود اواسط مهرماه در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. 

نمایش "پیکره‌های بازیافته" براساس برداشتی نمایشی از سفال‌های پیش از تاریخ ایران و با استفاده از حرکات موزون اصیل کردی و آواهای مناطق اورامان هوره و سیاه چمانه و همچنین با صدای خواننده مشهور کرد عثمان کیمنه‌ای، با همکاری گروه تئاتر "هنر" تیرماه در بخش نمایش‌های ویژه پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آئینی و سنتی ایران در سالن تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر تهران روی صحنه رفت و مورد استقبال قرار گرفت.

محسن حسینی، محسن گودرزی، بهروز پوربرجی، مازیار پورموسی، فاطمه صارمی، لیلی حسینی، الناز تاریخی، سوگل شراهی، عامر مسافر آستانه، لیدا فتح الهی، ماه گل مهر و نوشین تن‌رسته بازیگران این نمایش هستند.

عوامل نمایش "پیکره‌های بازیافته" درجشنواره سنتی آئینی عبارتند ازطراح حرکات: قطب‌الدین صادقی، دستیار کارگردان: تینو صالحی، آهنگساز: مسعود سخاوت دوست، طراح لباس: الهام شعبانی، طراح ماسک و گریم: افسانه قلی زاده، طراح صحنه: قطب‌الدین صادقی، منشی صحنه: زهره سمرباف، مدیر صحنه: عباس عبدالله زاده، مدیر اجرا: مریم فتحی، طراح پوستر و بروشور: کمال کچوییان.

کد مطلب 1388639

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