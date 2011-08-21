برگزاری جشنواره کشوری الگوهای برتر تدریس درس رایانه در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمد حسن قناتی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی جشنواره الگوهای برتر تدریس گفت: دبیرخانه راهبردی درس رایانه کشور در اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی مستقر و از هم اکنون به تمهید مقدمات برگزاری جشنواره کشوری درس رایانه مشغول است.

وی افزود: جشنواره کشوری درس رایانه در راستای جشنواره الگوهای برتر تدریس دبیران دوره متوسطه کشور برگزار خواهد شد و در آن حدود 70 نفر از دبیران درس رایانه از سراسر کشور شرکت خواهند کرد.

قناتی هدف از اجرای جشنواره را شناسایی و ترویج روشهای موفق و کارآمد تدریس و ایجاد انگیزه برای نوآوری و خلاقیت در روشهای تدریس در میان دبیران و ایجاد رقابت سالم بین دبیران با تکیه بر کاربست روشهای موثر و فعال تدریس و همچنین کاربردی ساختن نظریه های یادگیری و آموزشی و کاربست یافته های پژوهشی در زمینه روش های آموزش و تدریس بیان کرد.

گفتنی است، جشنواره سراسری الگوهای برتر تدریس درس رایانه از 13 تا 16 شهریور ماه در سالن کوثر بسیج در تبریز برگزار خواهد شد.