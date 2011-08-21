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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

جورج مورات:

مشکل قانونی برای حضور در تیم ملی سوریه نداشتم

مشکل قانونی برای حضور در تیم ملی سوریه نداشتم

کرمان - خبرگزاری مهر: مهاجم تیم فوتبال صنعت مس کرمان حضورش در ترکیب تیم ملی سوریه را از لحاظ قانونی بلامانع دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم تیم فوتبال صنعت مس کرمان که ملیتی سوری - سوئدی دارد این روزها موضوع شکایت تاجیکستان به فیفا است گفتنی است این فوروارد سوری - سوئدی در هر دو بازی رفت و برگشت سوریه با تاجیکستان برای تیمش گلزنی کرد اما تاجیکستان نسبت به مجوز حضور این بازیکن در تیم سوریه اعتراض کرد.

جورج مورات در این زمینه عنوان داشت: من تمامی مدارک لازم را در مهلت مقرر مدتها قبل از شروع بازیهای مقدماتی جام جهانی به فدراسیون فوتبال سوریه تحویل دادم و آنها باید به موقع اقدام می کردند.

مورات گفت: البته من برای تیم ملی زیر 21 سال سوئد دو بازی کردم و این نمی تواند از نظر فیفا منعی برای حضور من در تیم ملی سوریه باشد.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد فدراسیون فوتبال سوریه در این مورد به موقع اقدام نکرده و از نظر قانونی برای بازی با سوریه مشکلی نداشتم.

این بازیکن در مورد حضور در ترکیب تیم مس نیز گفت: تیم مس رویاهای بزرگی دارد و من نیز به همین دلیل این تیم را انتخاب کردم و خوشحال هستم که در نخستین دیدار برای تیمم گلزنی کردم و امیدوارم بتوانم عضو مفیدی در این تیم باشم.

وی در مورد زندگی در کرمان نیز بیان داشت: کرمان شهر زیبایی است که مردمی مهربان دارد و من به اتفاق همسر ایرانی ام از شرایط زندگی و بازی کردن در کرمان بسیار راضی هستم.

کد مطلب 1388641

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