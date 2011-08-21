مشکل قانونی برای حضور در تیم ملی سوریه نداشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم تیم فوتبال صنعت مس کرمان که ملیتی سوری - سوئدی دارد این روزها موضوع شکایت تاجیکستان به فیفا است گفتنی است این فوروارد سوری - سوئدی در هر دو بازی رفت و برگشت سوریه با تاجیکستان برای تیمش گلزنی کرد اما تاجیکستان نسبت به مجوز حضور این بازیکن در تیم سوریه اعتراض کرد.

جورج مورات در این زمینه عنوان داشت: من تمامی مدارک لازم را در مهلت مقرر مدتها قبل از شروع بازیهای مقدماتی جام جهانی به فدراسیون فوتبال سوریه تحویل دادم و آنها باید به موقع اقدام می کردند.

مورات گفت: البته من برای تیم ملی زیر 21 سال سوئد دو بازی کردم و این نمی تواند از نظر فیفا منعی برای حضور من در تیم ملی سوریه باشد.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد فدراسیون فوتبال سوریه در این مورد به موقع اقدام نکرده و از نظر قانونی برای بازی با سوریه مشکلی نداشتم.

این بازیکن در مورد حضور در ترکیب تیم مس نیز گفت: تیم مس رویاهای بزرگی دارد و من نیز به همین دلیل این تیم را انتخاب کردم و خوشحال هستم که در نخستین دیدار برای تیمم گلزنی کردم و امیدوارم بتوانم عضو مفیدی در این تیم باشم.

وی در مورد زندگی در کرمان نیز بیان داشت: کرمان شهر زیبایی است که مردمی مهربان دارد و من به اتفاق همسر ایرانی ام از شرایط زندگی و بازی کردن در کرمان بسیار راضی هستم.