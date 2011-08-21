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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

برای نخستین بار ؛

اسکی باز ایران نایب قهرمان مسابقات اسکی چمن اتریش شد

اسکی باز ایران نایب قهرمان مسابقات اسکی چمن اتریش شد

سید مرتضی جعفری با کسب نشان نقره در مسابقات اتریش توانست برای اولین بار در یک رویداد بین المللی برون مرزی اسکی چمن ایران را صاحب مدال کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها که با حضور 29 اسکی باز از کشورهای اتریش، ایران، جمهوری چک، ایتالیا، سوئیس و آلمان در منطقه اسکی ویل هلمبورگ اتریش برگزار شد، "ساچا پوچ" از کشور میزبان به مدال طلا دست یافت، سید مرتضی جعفری نقره گرفت و یان گارداواسکی از جمهوری چک هم به مقام سوم رسید. دیگر اسکی بازان تیم ملی کشورمان در رده بندی قرار نگرفتند.

این برای اولین بار است که تیم ملی اسکی چمن ایران در مسابقات برون مرزی مدال کسب کرده است.  جعفری سال گذشته برای اولین بار مدال برنز را در مسابقات قهرمانی جهان در دیزین نصیب کشورمان کرد.
 
تیم ملی اسکی جوانان جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان سوئیس و بین المللی اتریش با ترکیب سید مرتضی جعفری ، مهدی سولقانی و رضا کیادربندسری به مربیگری سید جواد صید عازم این رقابتها شد.
کد مطلب 1388642

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