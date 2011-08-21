اسکی باز ایران نایب قهرمان مسابقات اسکی چمن اتریش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابتها که با حضور 29 اسکی باز از کشورهای اتریش، ایران، جمهوری چک، ایتالیا، سوئیس و آلمان در منطقه اسکی ویل هلمبورگ اتریش برگزار شد، "ساچا پوچ" از کشور میزبان به مدال طلا دست یافت، سید مرتضی جعفری نقره گرفت و یان گارداواسکی از جمهوری چک هم به مقام سوم رسید. دیگر اسکی بازان تیم ملی کشورمان در رده بندی قرار نگرفتند.

این برای اولین بار است که تیم ملی اسکی چمن ایران در مسابقات برون مرزی مدال کسب کرده است. جعفری سال گذشته برای اولین بار مدال برنز را در مسابقات قهرمانی جهان در دیزین نصیب کشورمان کرد.