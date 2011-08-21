اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه بخش همگانی رشته ورزشی کوهنوردی و به همت هیئت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی استان قم، کوهنوردان قمی شبانه به قله برف انبار فردو صعود کردند.



بر همین اساس با همکاری وهماهنگی هیئت کوهنوردی استان قم و طبق روال مرسوم هر ساله در ماه مبارک رمضان، کوهنوردان قم در برنامه‌های هماهنگ صعود شبانه به قله برف انبار واقع در روستای فردو بخش کهک را برگزار کردند.



اعضای گروه های مختلف کوهنوردی استان قم در این صعود شبانه موفق به صعود به قله برف انبار فردو شدند، ضمن اینکه گروه های کوهنوردی استان قم در این صعود شبانه در قالب گروه های جداگانه بعد از صرف افطار اقدام به پیمایش مسیر کردند.



گلزنی فوتسالیست قمی در لیگ دسته دوم باشگاه های کشور



فوتسالیست قمی در مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه های کشور برای نماینده کاشان در این رقابت‌ها گلزنی کرد.



این بازیکن محسن شنوفی عضو سابق تیم فوتسال ارم کیش قم و همچنین فراز قم در مسابقات لیگ‌های دسته برتر و دسته اول باشگاه‌های کشور است که در رقابت‌های امسال لیگ دسته دوم فوتسال کشور در تیم سایپا کاشان بازی می‌کند.



سایپا کاشان صدرنشین گروه شمال این رقابت ها در هفته هجدهم رقابت های لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه های کشور با نتیجه شش بر پنج و در دیدار سخت و طالق فرسا مقابل تیم فوتسال بیمه حدیث قزوین تن به شکست ناباورانه داد.



دراین مسابقه تیم فوتسال بیمه حدیث با سه گل صادق محمدنیا، امید طالبی (دو گل) و محمد کاتبی توانست تیم سایپا کاشان را با شکست بدرقه کند، ضمن انیکه گل‌های تیم سایپای کاشان را علی عباسی (دو گل)، حامد جلالی و محسن شنوفی (دو گل) به ثمر رساندند.

