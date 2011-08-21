همه دستگاه های اجرایی با آموزش و پرورش خراسان رضوی همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر یکشنبه در جمع فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش استان شرکت کرده بود، اظهار داشت: دامنه فعالیت های آموزش و پرورش بسیار فراتر از یک اداره کل است و در بین تمام دستگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی گفت: حجم کار آموزش و پرورش با هیچ دستگاهی قابل مقایسه نیست به طوریکه بیشترین کارمندان دولت در استان، معلمان هستند و دانش آموزان که تعداد قابل توجهی از جمعیت استان را تشکیل می دهند با این نهاد در ارتباط اند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: معلمان فرهیخته ترین افراد جامعه هستند و همواره از ابتدای پیروزی انقلاب بیشترین همراهی را با مسئولان نظام داشته اند.

صلاحی با بیان اینکه زمانی متوجه خدمات معلمان به جامعه می شویم که به ارزش عالم پی ببریم، تصریح کرد: با توجه به سنگینی مسئولیت معلمان در تربیت فرزندانمان به عنوان آینده سازان کشور از هیچ کمکی به آموزش و پرورش دریغ نخواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی همواره مهد علم و فرهنگ کشور بوده است خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت علمی و ارتقاء شاخص های آموزشی، علمی و پژوهشی استان شد و گفت: خراسان رضوی باید در کشور پس از تهران از این حیث در جایگاه دوم قرار داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه از سایت جوانی به نشانی www.javani.org که به همت بسیج دانش آموزی منطقه چهار آموزش و پرورش مشهد طراحی و راه اندازی شده است رونمایی کرد.