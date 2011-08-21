حداقل ارزش صادرات 15 کالای زیر گروه کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کامرانفر ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این راستا، حداقل ارزش صادرات در گروه کالایی کشاورزی برای زیرگروه های گل و گیاه زینتی، کشمش، دام زنده و محصولات دامی، و شیلات و آبزیان به 100 هزار دلار، در گروه کالایی مواد معدنی و صنایع معدنی برای زیر گروه کانی های غیر فلزی به 200 هزار دلار کاهش یافت.

وی افزود: در گروه کالایی مصالح ساختمانی برای زیرگروه های سنگ ساختمانی کار شده به 700 هزار دلار، چینی بهداشتی به 300 هزار دلار، سیمان و کلینگربه یک میلیون و 500 هزار دلار و سایر مصالح ساختمانی به 500 هزار دلار کاهش داده شده است.

کامرانفر بیان کرد: همچنین کف ارزش صادراتی در گروه کالایی دارو و تجهیزات پزشکی در زیر گروه دارو به 300 هزار دلار ، در گروه کالایی صنایع شیمیایی برای زیر گروه مصنوعات پلیمری به 200 هزار دلار و شوینده ها، بهداشتی و آرایشی به 500 هزار دلار کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: برای زیرگروه چسب ، رنگ و رزین به 400 هزار دلار، در گروه کالایی محصولات پتروشیمی، پایه نفتی و محصولات وابسته برای زیرگروه کالایی محصولات پتروشیمی به 2 میلیون دلار و در گروه کالایی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی برای زیر گروهی به همین عنوان به 100 هزار دلار کاهش داده شده است.

کامرانفر تصریح کرد: در گروه خدمات نیز در زیر گروه گردشگری ، حداقل تعداد جذب توریست، 150 نفر تعیین شده است.