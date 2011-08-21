نمایشگاه نقاشی "ایران زمین" در نگارخانه کمال الملک نیشابور برپا شد

حمید رضا آتشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان نیشابور از دیرباز مهد هنرنگارگری و پژوهش ایران بوده و هنر نقاشی رشد فزاینده ای در این شهر هنر پرور داشته است و اساتید و هنرجویان برجسته نقاشی توانسته اند مقام های برتر ملی و بین المللی را از آن خود کنند و ما باعنایت به قرار گرفتن در سال روز بزرگداشت علامه مجلسی نسبت به برگزاری این نمایشگاه اقدام کردیم.

وی گفت: نمایشگاه نقاشی "ایران زمین" آثار بانوی هنرمند نیشابوری لیلا صالحی راد است که شامل 30 اثر رنگ روغن، سیاه قلم، نقاشی سفال، نقاشی روی چوب با موضوع طبیعت - طبیعت بی جان و آزاد در ابعاد 30 در 20 تا 70 در 110 سانتیمتر است که در معرض دید عموم قرار دارد.

آتشی تصریح کرد: این اولین نمایشگاه انفرادی بانوی هنرمند نیشابوری است که به سبک رئالیسم و بر روی بوم انجام شده و حاصل زحمات طاقت فرسای چندین ماهه این هنرمند است.

مسئول نگارخانه کمال الملک به هدف از برپایی این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: نمایشگاه با هدف ترویج هنر نقاشی در بین جامعه هنری به خصوص بانوان و تشویق این قشر مهم جامعه و نقد و بررسی آثار ایشان برگزار شده است.

گفتنی است، نمایشگاه نقاشی "ایران زمین" از 29 مرداد لغایت سوم شهریور همه روزه از ساعت 9 الی 12 صبح و 4 الی 7 بعدازظهر در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور دایر و در معرض دید عموم قرار دارد.