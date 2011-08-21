کاهش 70 درصدی برداشت پسته در دامغان

عباس علیان نژاد در گفتگو با مهر گفت: با پیش بینیهای صورت گرفته امسال 12 هزار تن محصول پسته از باغات این شهرستان برداشت می شود.

وی بالا بودن دمای هوای منطقه، وقوع سرمای دیر رس، بادهای گرم و خشک و استفاده بی رویه از سموم غیرکاربردی در باغات پسته از سوی پسته کاران را از مهم ترین عوامل کاهش محصول امسال پسته در شهرستان دامغان برشمرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان اضافه کرد: 14 هزار و 200 هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان زیر کشت پسته قرار دارد.

وی مهمترین مناطق کاشت پسته در شهرستان دامغان را در مناطق امیرآباد، قهاب رستاق، قهاب صرصر، امام آباد، مهماندوست، زرین آباد و حسین آباد بیان کرد.

علیان نژاد گفت: 50 درصد از پسته های برداشت شده در دامغان به تازه خوری و مابقی به صورت مکانیزه و نیمه مکانیزه فرآوری و به بازار عرضه می شود.