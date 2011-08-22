زمان اعلام نتایج کنکور دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی/ شرط افزایش ظرفیت

ابراهیم حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: افزایش ظرفیت پذیرش دکتری در دانشگاه عالی دفاع ملی به میزان توانمندی داوطلبان بستگی دارد. بر این اساس، معیارهایی داریم که طبق آن داوطلب باید در گذراندن مراحل پذیرش به آن دست یابد و امتیازات لازم در کف و سقف مصاحبه را کسب کند.

وی گفت: با سنجیدن داوطلب بر اساس این معیارها ممکن است تعداد پذیرش نسبت به سال گذشته افزایش یا حتی کاهش هم داشته باشد. با این وجود، دانشگاه عالی دفاع ملی حتماً روند افزایش ظرفیت دکتری را در پیش می گیرد.

به گفته رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، نتایج نهایی کنکور دکتری این دانشگاه شهریورماه اعلام می شود.

به گزارش مهر، بیستمین دوره آزمون دکتری دانشگاه دفاع ملی در رشته های مدیریت راهبردی، علوم دفاعی راهبردی در گرایش های دفاع ملی، سیاست دفاعی و اندیشه نظامی، مدیریت راهبردی نظامی، امنیت ملی در گرایش های مطالعات امنیت ملی، تهدیدات امنیت ملی و امنیت داخلی، آینده پژوهشی، مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل و مدیریت دانش برگزار شد.

بر اساس اساسنامه مصوب این دانشگاه، دانشجویان از میان حائزین رتبه های برتر در آزمون کتبی، مصاحبه و سوابق علمی، پژوهشی، مدیریتی و فرماندهی انتخاب می شوند.

تحصیل در دانشگاه عالی دفاع ملی به صورت تمام وقت بوده و اشتغال همزمان با تحصیل دانشجویان در دوره های تمام ‌وقت، نیمه ‌وقت، پاره وقت و مشاوره در مرحله آموزش نظری خلاف مقررات تحصیل در این دانشگاه است.