اکبر صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرایط بازی با شاهین بوشهر با دیگر بازی‌های قبل ما تفاوت دارد، زیرا تیم ما در چهار هفته گذشته به خوبی ثابت کرده است که یکی از مدعیان بوده و از سوی دیگر در خانه با آرامش کامل بازی می کند.



وی ادامه داد: برای این دیدار کاملا آماده‌ایم و با توجه به تمریناتی که بعد از دیدار هفته قبل با سایپا البرز، پشت سر خواهیم گذاشت، هم من و هم سایر بازیکنان در شرایط بسیار خوبی قرار داریم و به خوبی می‌دانیم که باید تا آخرین دقیقه برابر شاهین بوشهر جنگنده بازی کنیم.



هافبک تیم فوتبال صبای قم که در هفته سوم در دیدار صبای قم برابر راه آهن شهر ری یکی از دو گل تیمش را به ثمر رساند و در دیدار با سایپا البرز نیز یکی از بهترین بازیکنان تیمش بود، در خصوص این گل اظهار داشت: همیشه علاقه دارم ضمن کار بازی سازی و تغذیه مهاجان، خودم نیز در کار گلزنی شرکت کنم که خوشبختانه در دیدار با راه آهن این اتفاق رخ داد اما در مصاف با سایپا یک بار توپ را به زیر تاق دروازه حریف کوبیدم ولی توپ گل نشد.



وی افزود: در دیدار با راه آهن خدا کمکم کرد که توپ درون دروازه قرار گرفت و بسیار خوشحال شدم اگر پیروزی تا پایان حفظ ‌شد و توانستیم سه امتیاز بازی را به خود اختصاص دهیم اما از بدشانسی در دیدار با سایپا هر بار ضربه زدم توپ راهی به دروازه پیدا نکرد.



صادقی تصریح کرد: باید اعتراف کنم که در چهار بازی گذشته هیچ یک از حریفان را دست کم نگرفتیم و در نهایت دیدارهایی که هر کدام روی کاغذ سخت ترین بازی های ما بود، به راحتی به برتری صبا انجامیده و از چهار بازی 10 امتیاز گرفتیم.



وی ابراز داشت: تیم ما از آغاز فصل به سبب اینکه خوب بدنسازی کرده و کارهای تاکتیکی و گروهی بسیار خوبی را هم در زمین مسابقه اجرا می کنیم، بسیار خوب بازی می کند و فکر می کنم که در هر چهار بازی گذشته کاملا آماده بوده ایم و این روند تا پایان فصل هم ادامه خواهد یافت.



هافبک تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: بعد از مسابقه با سایپا، کادر فنی به خوبی بازیکنان را توجیه کرده‌اند و قطعا با تجربیاتی که در دیدار هفته گذشته به دست‌ آوردیم، در دیدار این هفته برابر تیم فوتبال شاهین بوشهر، باهوش‌تر بازی خواهیم کرد.



وی اظهار داشت: صبای قم یکی از تیم‌های پرمهره و قدرتمند یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور است و در واقع ما یکی از تیم‌های مدعی این فصل هستیم که باید برای اثبات ادعای خود، نقاط ضعفمان را براى دیدارهاى آینده برطرف و نقاط مثبت را تقویت کنیم.



صادقی افزود: شاهین بوشهر در چهار هفته اخیر لیگ برتر تیمی موفق بوده است اما شکست آنها در دیدار هفته سوم با تراکتورسازی و تساو مقابل ملوان انزلی نشان می‌دهد که ما هم می‌توانیم با استفاده از اشتباهات آنها، از دیدار این هفته امتیاز بگیریم.

