جام اخلاق تورنمنت اوکراین به تیم فوتسال گیتی پسند رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابتهای تورنمنت اوکراین بهترینهای این دوره از رقابتها مشخص شدند که بر این اساس تیم فوتسال گیتی پسند به عنوان بهترین تیم اخلاق این دوره از مسابقات معرفی شد.



همچنین مصطفی نظری گلر ملی پوش تیم گیتی پسند نیز در حضور دروازه بانان تیمهای ملی روسیه و اوکراین به عنوان بهترین دروازه بان این جام شناخته شد.

تیم فوتسال گیتی پسند ایران در تورنمنت بین المللی اوکراین موفق شد به مقام پنجمی این دوره از رقابتها دست یابد.

تیم گیتی پسند بامداد دوشنبه در تهران خواهد بود و روز هشت شهریور اولین بازی خود در لیگ 90 را برابر تیم فیروزصفه اصفهان برگزار می کند.