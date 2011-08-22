تصویر نموداری رنگارنگ از مقصد نهایی خودروها در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، همواره گفته می شود که صنعت خودروی بریتانیا در سراشیبی است و بر اساس نموداری که از میزان توزیع و مصرف خودروهای بریتانایی در سطح جهان ترسیم شده، به نظر می آید این گفته درست باشد.

شرکتهای قدیمی از قبیل Rover و British Layland دیگر فعال نیستند و برندهای سمبلیکی مانند آستون مارتین، رولز رویس و مینی به تملک شرکتهای غیر بریتانیایی درآمده اند. با این همه تولید کنندگان خودرو هنوز بر روی صادرات محصولاتشان حساب زیادی می کنند، در حال حاضر ارزش بخش خودروسازی سالانه بیش از پنج میلیارد پوند است.

بریتانیا علاوه بر برندهای داخلی، جایگاه بسیاری از برندهای مشهور و خارجی از قبیل نیسان، تویوتا و هوندا است. در نموداری که در ادامه دیده می شود، تولید یک سال صنعت خودروسازی بریتانیا به همراه اسامی تولید کنندگان در بالای نمودار و همچنین مقصد خودروها در پایین نمودار دیده می شود.

ضخامت هر یک از رشته های رنگارنگ در این نمودار نمایانگر تعداد خودروهایی است که توسط هر یک از شرکتها تولید شده که بیشترین میزان به نیسان اختصاص دارد این شرکت سالانه 300 هزار و 515 خودرو تولید می کند، در حالی که کمترین میزان به MG اختصاص دارد که میزان تولید سالانه آن در سال گذشته 150 خودرو بوده است.

در نمودار بالا رنگهای نارنجی روشن، زرشکی و سبز کم رنگ به سه شرکت استون مارتین، بنتلی و کاترهام اختصاص دارند که در دسته کم تولیدترین شرکتهای خودرو قرار دارند و نیمی از تولیدات آنها به آفریقا، آسیا و استرالیا و نیمی دیگر به خاور میانه می روند.

رنگهای توسی-بنفش به شرکت هوندا، سبز- آبی به شرکت جاگوار، سبز به شرکت لند روور، زرد به شرکت لوتوس و سرمه ای به شرکت GM اختصاص دارند. همچنین رنگهای زرد کم رنگ به شرکت مینی، قرمز که رنگ غالب این نمودار به شمار می رود به شرکت نیسان، صورتی به شرکت رولز رویس، سبز پر رنگ به شرکت تویوتا و آبی به شرکت "واکسهال" تعلق دارند.

بر اساس گزارش دیلی میل، همچنین در خط پایینی نمودار از چپ به راست به ترتیب نام قاره آفریقا، آمریکا، آسیا، اقیانوسه، اروپا، خاورمیانه، و بریتانیا و ایالات متحده نوشته شده اند؛ با دنبال کردن مسیر هر یک از خطوط رنگی می توان میزان تولید و مقصد نهایی انواع خودروها را در طول یک سال در سرتاسر جهان مشاهده کرد.