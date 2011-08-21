بزرگترین پروژه توسعه مسجدالحرام کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه اجرای این طرح بزرگ، 80 میلیارد ریال سعودی است و به هنگام تکمیل، ظرفیت آن به دو میلیون نمازگزار می رسد.



بر اساس این گزارش، پروژه ساعت مکه، طرح های قطار مشارع مقدسه، تاسیسات الجمرات و پروژه توسعه صحن های شرقی مسجدالنبی (ص) از دیگر طرحهای توسعه این اماکن مقدس است.



مجریان فنی با تلاش فراوان توانسته اند مساحتی به وسعت 400 هزار متر مربع را برای این طرح در نظر بگیرند اما پیش بینی می شود که مساحت مطلوب بیش از مساحت یاد شده باشد.



عبدالمحسن بن حمید مدیرکل مطالعات و پروژه های ریاست کل امور مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) گفت: صحن به شکل محدود برای نمازگزاران در رمضان آینده آماده خواهد شد و ظرفیت آن به دو برابر می رسد.



وی با بیان اینکه توسعه آتی، دو برابر ظرفیت و گنجایش توسعه کنونی است، افزود: در توسعه مسجدالحرام و صحن های شمالی، از آخرین فناوریهای روز استفاده و در این راستا درهای ورودی و خروجی کاملا مناسب، تجهیزات تهویه مرکزی، سیستم جدید آب رسانی و سیستم حفاظتی پیشرفته برای سلامتی نمازگزاران پیش بینی شده است.



وی گفت: در طرح توسعه مسجدالحرام و صحن های شمالی، 15 هزار سرویس بهداشتی مجهز به پیشرفته ترین فناوری ها و سیستم های حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و بهینه سازی مصرف سوخت، ساخته خواهد شد.



بر اساس این گزارش، زائران جهان اسلام انتظار دارند در پی گسترش مسجدالحرام و مسجد النبی آثار تاریخی و مذهبی باقیمانده از صدر اسلام حفظ شده و روح معنوی حاکم بر این مکان شریف کاسته نشود.