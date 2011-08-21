سکه طرح جدید 520 هزار تومان شد/ منحنی صعودی قیمت طلا

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از افزایش قیمت انواع سکه امروز نسبت به روز گذشته در بازار داخلی خبرداد و گفت: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز یکشنبه 530 هزار تومان، طرح جدید 520 هزار تومان، نیم سکه 259 هزار تومان و ربع سکه 137 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را امروز 52 هزار و 900 تومان اعلام کرد و افزود: امروز نرخ طلا در بازارهای جهانی به دلیلی تعطیلی روز یکشنبه نسبت به دیروز تغییری نکرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که دلیل افزایش قیمت سکه در بازار داخلی در روز جاری نسبت به دیروز چیست، زیرا قیمت طلا در بازارهای جهانی تغییری نکرده است؟ گفت: قیمت سکه در روز گذشته کمی پائین تر از نرخ جهانی طلا بود اما امروز نرخ سکه در بازار داخلی دقیقا مطابق با نرخ طلا در بازارهای جهانی است.

کشتی آرای با اشاره به اینکه دیروز سکه در بازار خریدار چندانی نداشت، افزود: اما امروز متقاضیان و خریداران سکه در بازار افزایش یافته است و همین امر باعث شده است که اختلاف قیمت سکه در بازار داخلی با قیمت طلا در بازارهای جهانی پر شود.

وی قیمت سکه ها در بازار داخلی را منطقی و بدون حباب عنوان کرد و در پاسخ به این سئوال که برخی از سکه فروشان از خرید سکه طی چند روز گذشته امتناع می کنند، گفت: این افراد از کاهش مجدد قیمت سکه نگران هستند به همین دلیل از خرید سکه امتناع می کنند، اما از لحاظ قانونی نمی توان این افراد را مجبور به خرید سکه کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تاکید بر اینکه وضیت بازار سکه و طلای داخلی عادی است، افزود: به دلیل قرار گرفتن در ایام سوگواری دادو ستد و خرید و فروش در بازار نسبت به مواقع عادی کمتر است.

وی با پیش بینی اینکه افزایش قیمت سکه همچنان ادامه داشته باشد، تصریح کرد: با توجه به اوضاع اقتصادی دنیا و پیش بینی رکود اقتصادی، مسلما طلا همچنان روند صعودی خواهد داشت، البته شاید در مقاطعی قیمت کاهش و یا روند افزایشی آن متوقف شود.

کشتی آرای افزود: اما این امر دلیلی بر کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی نخواهد بود، در گذشته نیز چنین بوده است به طوریکه قیمت طلا افزایش می یابد و تنها در مقاطع افزایش آن متوقف و یا با کاهش قیمت مواجه می شود، اما مجددا قیمت طلا افزایش می یابد، اما به هر حال روند منحنی قیمت طلا صعودی است.

لازم به ذکر است که بانک مرکزی امروز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه بانکی طرح جدید برای عرضه در شعب بانکی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده را 517 هزار و 920 تومان، نیم بهار را 258 هزار و 960 تومان و ربع سکه را 133 هزار و 640 تومان تعیین کرد.

این نرخها دیروز به ترتیب 494 هزار تومان، 247 هزار تومان و 130 هزار تومان بود، براین اساس قیمت انواع سکه بانکی امروز افزایش یافته است.

بانک مرکزی امروز قیمت هر دلار را امروز مانند روز گذشته 1058 تومان و هر یورو را 1523 تومان اعلام کرد. همچنین قیمت دلار در بازار آزاد طی روز جاری 1186 تومان و یورو 1715 تومان است.