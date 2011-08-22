به گزارش خبرگزاری مهر، نزدیک به هفده سال پیش برنامه‌ای با عنوان "با طبیعت" به تهیه‌کنندگی جواد آتش افروز از شبکه دو سیما پخش می‌شد. این برنامه که اجرای آن به عهده اسماعیل میر فخرایی بود و کارگردانی و همچنین اجرای خارج از استودیو آن را هم محمد علی اینانلو بر عهده داشت، در زمان پخش با استقبال زیاد مخاطبان رو به رو شد و به نظر منتقدان به عنوان بهترین برنامه تلویزیونی سال انتخاب شد.

حالا بعد از هفده سال و این بار در قالبی جدید "با طبیعت" از شبکه مستند سیما به روی آنتن خواهد رفت. محمدعلی اینانلو که تهیه‌کنندگی و کارگردانی سری جدید این مجموعه را بر عهده دارد، در این باره گفت: این برنامه با توجه به پیشرفت امکانات جدید تصویری و صوتی این باز با کیفیت بهتری به علاقمندان ارائه خواهد شد.

وی بخش‌های متنوع این برنامه را شامل بررسی مکان‌های دیدنی طبیعی ایران و گونه‌های حیات وحش بخصوص گونه‌های در حال انقراض، پرداخت به مسائل منابع طبیعی و جنگلها و همچنین معرفی مناطق طبیعی ایران که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند برشمرد و اضافه کرد:علاوه بر این بخش‌ها این بار مخاطبان شاهد بخش جدید و جالبی با عنوان "آماتورها" در برنامه "با طبیعت" خواهند بود.

مستند "با طبیعت" بعد از ماه رمضان هر هفته به مدت 45 دقیقه از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.