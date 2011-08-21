زهرا کیانی سومین مدال طلای ووشو ایران را برگردن آویخت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای روز پایانی ششمین دوره مسابقات ووشو جوانان آسیا در شانگهای چین، "زهرا کیانی" در بخش تالو و در فرم "جین شو" رده سنی 9 تا 12 سال سومین مدال طلای تیم ملی ووشو جوانان ایران را به ارمغان آورد.

کیانی در این فرم با امتیاز 72/8 بالاتر از سایر رقبا به مدال طلا دست یافت. در این فرم نماینده ویتنام با امتیاز52/8 به مدال نقره دست یافت و تالوکار سنگاپوری با امتیاز 32/8 به مدال برنز رسید. کیانی روز گذشته در فرم چانگ چوان صاحب مدال نقره شده بود. قبل از این قاسمی و شاکرین دو مدال طلا را برای تیم ووشو ایران به ارمغان آورده بودند.