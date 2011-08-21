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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

فرجی در گفتگو با مهر:

سینماها از اول شهریور باز می‌شوند/ برگزاری با تاخیر جلسه شورای صنفی

سینماها از اول شهریور باز می‌شوند/ برگزاری با تاخیر جلسه شورای صنفی

غلامرضا فرجی نائب رئیس انجمن سینماداران از بازگشایی سینماها از صبح اول شهریور ماه خبر داد.

غلامرضا فرجی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: سالن های سینمایی که از 28 مرداد ماه تعطیل شده اند از روز سه شنبه اول شهریور ماه کار خود را آغاز می کنند.

وی که نائب رئیس شورای صنفی نمایش نیز هست در این باره افزود: این جلسه همیشه روزهای دوشنبه برگزار می شود ولی این هفته با وجود تعطیلی به مناسبت شهادت حضرت علی (ع) روز سه شنبه اول شهریور ماه برگزار خواهد شد.

از روز دوم شهریور ماه فیلمهای "آلزایمر" و "زنان ونوسی و مردان مریخی" اکران می شود و از عید فطر نیز فیلم های "شش و بش"، "زندگی با چشمان بسته" و ندارها" به روی پرده می روند.

کد مطلب 1388668

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