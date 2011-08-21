سیستم مالیاتی آلمان به نفع قدرتمندان تنظیم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "پایل کیرشهوف" یک حقوقدان آلمانی و قاضی سابق دیوان قانون اساسی این کشور در گفتگو با "فرانکفورتر آلگماینه" انتقاد شدیدی به سیستم ارباب و رعیتی در قوانین مالیاتی آلمان وارد کرده و اظهار داشت: این قوانین بر اساس حقوق قدرتمندان اقتصادی در آلمان تنظیم شده و به ایجاد شکاف بین غنی و فقیر منجر می شود.

وی افزود: دنیای سیاست در طولانی مدت استثنائات و امتیازاتی را در قوانین مالیاتی به وجود آورده که به نفع گروههای ویژه و مورد نظر آنها در کشور است که از نظر اقتصادی وضعیت خوبی دارند.

وی همچنین اظهار داشت: این شرایط به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد کرده و به سود قدرتمندان اقتصادی جامعه است.

این حقوقدان آلمانی با تاکید بر اینکه بسیاری از سیاستمداران آلمانی در این سیستم آشفته امتیاز دهی دست دارند و بر آن تاثیر گذارند اظهار داشت: سیاستمداران آلمانی با امتیازات خاصی که برای لابی های خود در نظر می گیرند موفقیت های شغلی خود را تضمین می کنند.

"کیرشهوف" در بخش دیگری از این گفتگو انتقاد شدیدی به برنامه های نجات برای کشورهای بحران زده اروپایی وارد کرده و اظهار داشت: ما می خواستیم هماهنگی در برابر مسئله یونان را تمرین کنیم اما در اصل هماهنگی در برابر بازارهای مالی را مد نظر قرار داده ایم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد که آلمان باید سیستم مالیاتی خود را نوسازی کند به گونه ای که از دید شهروندان قانونی و شفاف ارزیابی شود.