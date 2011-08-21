مسابقات قرآن جهاد کشاورزی خراسان شمالی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی خراسان شمالی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه این مسابقات گفت: این مسابقات در دو گروه کارکنان و فرزندان کارکنان دررشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ، مفاهیم، حفظ 40 حدیث و تفسیر با حضور داوران رسمی استان برگزار شد و در پایان نفرات برتر در رشته‌های مختلف مشخص شدند.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین علی غلام نژاد اظهار داشت: حضرت قلی حیدری در رشته قرائت، حسن گلی ناری در رشته ترتیل، داود عمرانی در رشته حفظ یک جزء، محمد جواد تشکری در دو رشته ترجمه و تفسیر رتبه‌ نخست کارکنان را کسب کردند.



وی تصریح کرد: علی صدوقی در رشته قرائت، امیر علیزاده در رشته حفظ یک جزء، علی علیزاده در رشته ترجمه قرآن، علیرضا آقا میری در رشته تفسیر و مرتضی بهنام فر در رشته حفظ 40 حدیث در میان فرزندان پسر کارکنان مقام نخست را کسب کردند.



مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:‌ در گروه خواهران شاغل و همسران کارکنان نیز فاطمه نجفی زاده در رشته ترتیل، طاهره شریف منش در رشته حفظ پنج جزء، اشرف رستم زادگان در رشته حفظ 10 جزء، سیده زهرا کلانتری در رشته تفسیر قرآن و مرضیه کوشش در رشته ترجمه قرآن حائز رتبه نخست شدند.



حجت الاسلام غلام نژاد افزود: در گروه فرزندان دختر نیز مینا گلداد در رشته ترتیل، محدثه گلداد در رشته حفظ یک جزء، زهرا بهنام فر در رشته تفسیر قرآن، مهدیه علی نیا در رشته ترجمه قرآن و نجمه قاسمی در رشته حفظ 40 حدیث مقام نخست را کسب کردند.



به گفته مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، افراد برگزیده مرحله استانی برای شرکت در مسابقات کشوری قرآن کریم وزارت جهاد کشاورزی شهریور ماه عازم استان قم خواهند شد.