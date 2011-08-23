مستند "انعکاس" در سه کشور تولید شد

وحید امیرخانی نویسنده و کارگردان "انعکاس" درباره این مستند داستانی به خبرنگار مهر گفت: "انعکاس" به اسلام هراسی غرب و امریکا میپردازد و داستان یک دختر بازیگر تئاتر را روایت میکند که با پناهندگی از ایران به امریکا برخوردهایی با او میشود که توهماتش نسبت به آمریکا را فرو ریخته و او را به فکر چرایی این برخورد آمریکاییها با مسلمانان و ایرانیها میاندازد.
وی افزود: نازآفرین کاظمی در این مستند بازی کرده است و در آن با شخصیتهای مختلفی در فرانسه، لندن و لبنان گفتگو میشود. دکتر ابیانه مشاور وزیر امور خارجه، سیداحمد میرعلایی رییس بنیاد فارابی و دکتر شفیعی سروستانی مدیر عامل موسسه موعود در کنار دیگر کارشناسان فرهنگی از جمله کسانی هستند که شخصیت اصلی در مستند با آنها گفتگو میکند.
امیرخانی با بیان این مطلب که ساخت "انعکاس" که یک مستند الف به حساب میآید، علاوه بر کشورهای خارجی در تهران، قم و مشهد به انجام رسیدهاست، ادامه داد: قرار است این کار که تصویربرداری آن 40 روز طول کشیده است، در 13 قسمت 30 دقیقهای بعد از ماه مبارک رمضان در گروه مستند شبکه چهار روی آنتن برود و بخشی از کار برای معاونت برون مرزی صدا و سیما ترجمه میشود.
عوامل ساخت "انعکاس" عبارتند از تهیهکننده: رضا درویش نوری، عاطفه خالدی، مدیر تصویربرداری: محمد لطفیان، صدابردار: حسام خلج، مجری گریم: تدوین و صداگذاری: داود کاوند، مسعود مظفری.
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