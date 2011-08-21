  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

دامغانی:

فاز اول بندرخواجه نفس گلستان افتتاح می شود

فاز اول بندرخواجه نفس گلستان افتتاح می شود

گمیشان - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی گلستان گفت: ساخت بندرخواجه نفس با سرمایه بخش خصوصی و با مساعدت اتاق بازرگانی در حال پیگیری است و فاز یک این بندر در آینده بسیار نزدیک افتتاح می شود.

حمید دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بندر خواجه نفس بزرگترین بندر خصوصی  و مهمترین بندر دریای خزر است.

وی بیان داشت: اتاق بازرگانی برای راه اندازی فعالان بخش خصوصی نقش مهمی را ایفا می کند و به عنوان پارلمان بخش خصوصی با اقتدار در این زمینه وارد می گردد تا بتواند معضلات استان را در بخش های مختلف کاهش دهد.

دامغانی در ادامه نقش بندر خواجه نفس  را در فعال شدن اقتصاد منطقه، ایجاد ارتباط با کشورهای همسایه، ایجاد اشتغالزایی و فعال شدن بخش بازرگانی وحمل ونقل در منطقه بسیار اساسی دانست و افزود: با فعال شدن اقتصاد استان گردش مالی در استان نیز افزایش می یابد.

رئیس اتاق بازرگانی گلستان گفت:طبق ماده 75 قانون برنامه پنچم توسعه شورای گفتگوی بین بخش خصوصی و دولتی در گلستان تشکیل می شود وگلستان در این زمینه جزء سه استان پیشرو در کشور است.

وی افزود: امیدوار هستیم شروع این حرکت بتواند در بازگشایی گره های بسته شده، بخش خصوصی را یاری کند.

کد مطلب 1388685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها