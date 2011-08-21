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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

ساماندهی بوستانهای رباط کریم رو به اتمام است

رباط کریم - خبرگزاری مهر: ساماندهی بوستان های محله ای رباط کریم با کشت گل بنفشه و یاس رو به اتمام است.

به گزارش مهر، رضا صفائی مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی رباط کریم اظهار داشت: اجرای چمن کاری ، نصب وسایل جدید بازی برای کودکان ، نصب ست های ورزشی و... از جمله مواردی است که در در ادامه طرح ساماندهی بوستانهای سطح شهر صورت می گیرد.

صفائی ادامه داد: سرانه فضای سبز رباط کریم در سال اخیر روند بسیار خوبی داشته است که این امر با تلاش مجموعه همکارانمان در شهرداری و سازمان پارکها و فضای سبز  بوده است .

وی ارتقاء سرانه فضای سبز را یکی از اولویت های  مجموعه شهرداری رباط کریم دانست و ادامه داد سعی ما بر این است تا با همکاری خوب شهروندان بتوانیم ضمن ایجاد فضا های سبز در نگهداری آن نیز موفق باشیم.

کد مطلب 1388689

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