ساماندهی بوستانهای رباط کریم رو به اتمام است

به گزارش مهر، رضا صفائی مدیر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی رباط کریم اظهار داشت: اجرای چمن کاری ، نصب وسایل جدید بازی برای کودکان ، نصب ست های ورزشی و... از جمله مواردی است که در در ادامه طرح ساماندهی بوستانهای سطح شهر صورت می گیرد.

صفائی ادامه داد: سرانه فضای سبز رباط کریم در سال اخیر روند بسیار خوبی داشته است که این امر با تلاش مجموعه همکارانمان در شهرداری و سازمان پارکها و فضای سبز بوده است .

وی ارتقاء سرانه فضای سبز را یکی از اولویت های مجموعه شهرداری رباط کریم دانست و ادامه داد سعی ما بر این است تا با همکاری خوب شهروندان بتوانیم ضمن ایجاد فضا های سبز در نگهداری آن نیز موفق باشیم.