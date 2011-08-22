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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ثبت نام 200 هزار مددجوی جویای کار در بانک اشتغال بهزیستی

ثبت نام 200 هزار مددجوی جویای کار در بانک اشتغال بهزیستی

سرپرست سازمان بهزیستی از ثبت نام 200 هزار مددجوی کار تحت پوشش این سازمان در بانک اشتغال طی یکماهه اخیر خبر داد.

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمانی که این سامانه راه اندازی شده است تعداد زیادی از افرادی که نیازمند شغل بودند در آن ثبت نام کردند. براساس آمارهای موجود 27 درصد از این افراد بی سواد،46 درصد دارای تحصیلات زیر دیپلم و 10 درصد دارای مدرک فوق دیپلم هستند.

وی افزود: مابقی افراد جویای کار دارای تحصیلات تکمیلی هستند.

به گفته سرپرست سازمان بهزیستی، با توجه به اینکه برخی از افراد ثبت نام کننده معلول بوده و فیزیک بدن آنها امکان دارا بودن هر شغلی را نمی دهد تلاش می کنیم آموزش مرتبط با معلولیت را در جهت ایجاد اشتغال فراهم کنیم.

اسفندیاری از رایگان بودن آموزش مددجویان تحت پوشش خبر داد و تصریح کرد: تحصیل در مراکز غیر دولتی نیز برای این افراد رایگان است.

کد مطلب 1388691

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