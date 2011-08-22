ثبت نام 200 هزار مددجوی جویای کار در بانک اشتغال بهزیستی

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از زمانی که این سامانه راه اندازی شده است تعداد زیادی از افرادی که نیازمند شغل بودند در آن ثبت نام کردند. براساس آمارهای موجود 27 درصد از این افراد بی سواد،46 درصد دارای تحصیلات زیر دیپلم و 10 درصد دارای مدرک فوق دیپلم هستند.

وی افزود: مابقی افراد جویای کار دارای تحصیلات تکمیلی هستند.

به گفته سرپرست سازمان بهزیستی، با توجه به اینکه برخی از افراد ثبت نام کننده معلول بوده و فیزیک بدن آنها امکان دارا بودن هر شغلی را نمی دهد تلاش می کنیم آموزش مرتبط با معلولیت را در جهت ایجاد اشتغال فراهم کنیم.



اسفندیاری از رایگان بودن آموزش مددجویان تحت پوشش خبر داد و تصریح کرد: تحصیل در مراکز غیر دولتی نیز برای این افراد رایگان است.