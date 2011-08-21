به گزارش خبرگزاری مهر، موسی صابری اظهار داشت: درختان زالزالک، شیرخشت، نارون، گلابی وحشی، سیب جنگلی از گونه های درختان جنگلی هستند که در ذخیره گاه جنگلی آق چشمه مانه و سملقان وجود دارند.



وی تصریح کرد: در راستای حفاظت از گونه های جنگلی نادر که دارای ارزش زیست محیطی و اکولوژیکی و ژنتیکی هستند گونه های جنگلی ارس، سرو خمره ای، فندق، پسته وحشی، گردو جنگلی، بادام وحشی در سطح استان به عنوان ذخایر ژنتیکی محسوب و به استناد ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی کشور قطع آن ممنوع کردن است.

وی افزود: با توجه به ساختار اکولوژیکی - ژنتیکی و ارزش زیست محیطی این گونه های با ارزش و حفظ آن برای نسلهای آینده انتظار می رود که مردم عزیز استان و کلیه مسئولان و دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی برای حفاظت از این گونه های با ارزش گام بردارند.

این مسئول گفت: در استان خراسان شمالی سطحی بالغ بر 13 هزار و 695 هکتار به عنوان ذخیره گاه جنگلی با گونه های جنگلی کمیاب شناسایی و حمایت و حفاظت می شود.



صابری اذعان کرد: 410 هزار هکتار از جنگلهای ارس با تلفیق گونه های ارس، سرو خمره ای، فندق، پسته وحشی، گردو جنگلی، بادام وحشی در مناطق کوههای کپه داغ، کله داغ، گلول، سالوک، گوینک، بزداغی، قرخود، تخته ایران، سرداب و سرانی، ساریگل غلامان، تازه قلعه، کهنه جلگه وجود دارد که مشمول قانون حفظ و حمایت است.



گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است که از این وسعت یک میلیون و 400 هزار هکتار مرتع، بیش از 183 هزار هکتار بیابان و 434 هزار و 550 هکتار جنگل است.

