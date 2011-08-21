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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

تئاتر استانی حکایت سرخ در آمل برگزار می شود

تئاتر استانی حکایت سرخ در آمل برگزار می شود

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل گفت: تئاتر استانی نمایش های حماسی مذهبی حکایت سرخ از31 مرداد ماه به میزبانی شهرستان آمل برگزار می شود.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تئاتر استانی حکایت سرخ با رویکرد ماه مبارک رمضان و دفاع مقدس از31 مرداد ماه همزمان با آغاز گرامیداشت هفته دفاع مقدس به مدت هفت شب در مجتمع فرهنگی وهنری امام خمینی ( ره ) شهرستان آمل برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این همایش برخلاف سالهای گذشته آثاری از شهرستانهایی که در زمینه تئاتر فعال هستند برای شرکت دراین همایش دعوت شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، موضوعات همایش و نمایش حماسی و مذهبی حکایت سرخ را در زمینه های مذهبی، نگاه نو و جدید به دفاع مقدس و ماه مبارک رمضان اعلام کرد و افزود: بهترین اثر از دید تماشاچیان انتخاب خواهد شد.

محمدی اضافه کرد: مراسم افتتاحیه این همایش در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی ( ره ) برگزار و مراسم اختتامیه این همایش با حضوریکی از مسئولان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران و اهدای جوایز به آثار برتر برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: تجلیل از تعدادی از هنرمندان تئاترمازندران از برنامه های ویژه حکایت سرخ امسال در شهرستان آمل است.

کد مطلب 1388699

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