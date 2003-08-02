رفتار اجتماعي مردم نشانگر دوري آنان از افراطي گري در حوزه سياسي است

وي افزود: جلسات درون گروهي و بدون توجه به نيازهاي اجتماعي شرايط را به سمتي مي برد كه ما به طور دائم با يك سلسله بحران و جنگ و جدال جدي مواجه شويم.

ذاكاني تصريح كرد: نه پذيرش مردمي براي جنگ ها و دعواها وجود دارد و نه در حقيقت صلاح و دين و دنياي ما است كه امروز به اين درگيري ها بپردازيم.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي همچنين اظهار داشت: نظام سلطه جهاني يك سلسله رفتارهاي معين و مشخص با جوامع مختلف دارد. اين نظام الگوهاي متعددي را پيش گرفته است تا بتواند جوامع مختلف را در راستاي اميال خود شكل دهد. براي تغيير حكومتها و همسو كردن مجموعه هاي مختلف با خود چارچوب هاي معيني نيز دارد اما بي شك انقلاب اسلامي شرايطي دارد با آن نمي شود مثل رژيم هاي ديگر برخورد كرد و نمي توان شرايط را به سمتي برد كه مانند افغانستان و عراق با ايران نيز برخورد كرد.

وي افزود: خطر اساسي براي نظام سلطه جهاني اين است كه انقلاب از طريق حوزه انديشه و زدودن غبارها و زنگارها از چهره ناب اسلامي خودش را به جايي رسانده است كه توانسته حكومتي را تغيير داده و انقلاب اسلامي را بنيان بگذارد. حال اگر بتواند شعارهاي خود را به عمل برساند مي تواند الگوي موفق را در مقابل جوامع بشري قرار دهد. و اتفاقا لوازم موجود در عرصه جهاني كه به ارتباطات و انقلاب ارتباطات كمك كرده است به شدت براي سلطه جهاني تهديد كننده است و وقتي انقلاب منعكس مي شود ديگر تضمين شده است.

ذاكاني اضافه كرد: اكنون سعي دشمن اين است كه انقلاب از درون به فروپاشي برسد كه بر اين اساس نيز بايد پارامترهايي را كه حداقل هاي نياز اين جامعه است را از دست بدهد كه يكي از اين پارامترهاي آن مسائل اقتصادي است كه اكنون نظام سلطه در حال سرمايه گذاري در اين حوزه است.

وي ادامه داد: ما از جهت آنچه كه نياز به رشد و توسعه اقتصادي است كمبودي نداريم، هم منابع ايران يك منابع سرشار و گسترده و متنوع است و هم عناصر انساني عناصر انساني فوق العاده برجسته است و هم قشر موجود و نسل موجود جامعه امروزي ما نسلي جوان است. به اين معني همه چيز براي ما مهيا است كه جهشي جدي در ابعاد مختلف داشته باشيم كه يكي از ابعاد بعد اقتصادي است.

وي تاكيد كرد: امروز ما مشكلات عديده اي در زمينه اقتصادي داريم، و اين مشكلات بسيار جدي است، گر چه عده اي مي كوشند اين مشكلات را كتمان كنند. اما بايد ديد چرا مشكل داريم.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي تصريح كرد: اين مساله به علتهاي مختلف بر مي گردد كه بخشي از آن را مي توان ميراث گذشته دانست، به اين معني كه حكومتهاي گذشته ايران نمي خواستند اين كشور توسعه و رونق اقتصادي به معناي واقعي داشته باشد و بيشتر يك بازار مصرف را دنبال مي كردند.

به گفته وي، انقلاب اسلامي و پس از آن به ويژه در دهه اول موقعيت ها بسيار محدود بوده يا اساسا موقعيتي نبوده است و فرصت دهه دوم نيز براي توسعه اقتصادي نيز به زيربناها سپري شده است به همين دليل از اين نظر ما دچار مشكل اساسي هستيم.

وي بخش مشخصي از اين مشكلات را در برگرفتن الگوهاي غلط كه در دهه دوم به كار گرفته شده براي نوع توسعه اقتصادي دانست و افزود: در واقع جامعه ما مبتني بر يك سلسله ارزشها و معيارها است در حالي كه اين الگوها ملاك ها و معيارهاي جامعه غربي كه سود سرمايه محور و اساسي آن است را به جامعه ما تحميل كرده است.

ذاكاني افزود: نمي توان تنها گفت كه ما فرصت نداشته ايم، گر چه فرصت هم داشته ايم اما اين اين فرصت ها دربخشهايي با الگوهاي غلط به صورت صد درصد استفاده نكرده ايم. در سالهاي اخير بي توجهي به اين صحنه و توجه مفرط به صحنه ديگري كه كمتر براي جامعه ما ضروري بوده است، شرايط را به سمتي برده است كه غفلت در صحنه اقتصادي و تشدد باعث شده است كه امروز سنگيني اين مشكلات را بر دوش مستضعفين و محرومان ببينيم.

وي دو راه كوتاه مدت و بلندمدت را براي حل اين مشكلات متصور دانست و گفت: ايده آل و مطلوب ما حركت در هر دو مسير است. مسير اول التيام بخش است و مسير دوم در واقع ايجاد و بنيان صحيحي است كه جامعه بشري از آن نفع مي برد. مسير اول مسيري است كه نخبگان اجتماع بر اساس سرمايه هاي موجود و بر اساس شرايط و نيازهاي اجتماعي يك اتفاق نظر داشته باشند كه آلام و دردهاي اجتماعي و مشكلات اقتصادي را با توجه به امكانات موجود كاهش دهند كه اين مساله امكان پذير است زيرا پتانسيلهاي آن در جامعه وجود دارد، اين مساله تنها به يك اهتمام و جديت نياز دارد. در واقع نخبگان اجتماعي هم در عرصه علمي و هم در حاكميت كه نزديكي بسيار زيادي با هم دارند بايد در كنار هم الگوي دوران گذار را معين كنند كه در اين دوران ما بتوانيم سرمايه هاي ملي را غالب مصرف و روزمره گي هزينه نكنيم و طوري هزينه كنيم كه التيام بخشي اجتماع را نيز داشته باشيم.

وي تصريح كرد: در دراز مدت مشكل ما مشكل بنياني است. مشكل اساسي است ما در اسلام يك سلسله ارزشها و بنيانهايي را داريم كه درواقع در فرهنگ اسلامي و در ارزشهاي ناب شيعي معتقد هستيم كه حكومت اسلامي بايد به سمت و سويي برود كه به ارزشها عينيت ببخشد كه بخشي از ارزشها در حوزه اقتصادي معني پيدا مي كند لذا نياز به يك كار بنياني داريم كه اين ارزشها استخراج شده و مدل و الگويي بر اساس چگونگي زيست كردن مبتني بر اين ارزشها ارايه بشود و سازوكارهاي اساسي جامعه ما بر اساس آن الگو بسته شود كه در واقع هم پيشرفت اقتصادي داشته باشيم و هم اينكه ماحصل آن اين نباشد كه يك سلسله دزدان شيك پوش جيب ملت را خالي كنند و اكثريت ملت در فقر كامل بسر ببرد.

رئيس سازمان بسيج دانشجويي كشور ادامه داد: مقدمه اين راه حلها اين است كه همه گروهها و احزاب به اين نظر برسند كه اين دعواهاي سطحي و شرايط ناهماهنگ را كنار گذاشته و بر اساس تفاهم آلام و دردها را بازشناسي كرده و داشته هاي موجود را خوب هزينه كنند. وقتي ما صحبت از مجموعه هاي مختلف مي كنيم در حقيقت صحبت از كساني مي كنيم كه بايد اين باور را داشته باشند كه اسلام مي تواند در حوزه دنياي مردم نيز تحول آفرين بوده و متقبل امور باشد.

وي تاكيد كرد: تمام تلاشي كه صورت مي گيرد براي اين است كه نظام اسلامي موفق نشود كه ارزشهاي خود را به عينيت برساند و جهان به اين مساله واقف شود كه دين مي تواند در حوزه دنياي مردم نيز دخالت بكند و دين آمده است كه متقبل دنيا و آخرت مردم باشد.

ذاكاني همچنين گفت: برخي از هياهوها از اين منظر فرار به جلو است و با شيطنت اين كارها را انجام مي دهند. همچنين يك سلسله كم بيني ها و خرد انديشي ها است كه ما را باز مي دارد از اينكه كلان انديشي كرده و بتوانيم درد و آلام اجتماع را درك كرده و بر اساس آن گام برداريم.

