انتشار فراخوان شعری برای حمایت از کودکان سومالی

به گزارش خبر نگار مهر، موسسه فرهنگی شهرستان ادب با همراهی پایگاه اینترنتی شاعران پارسی‌زبان و نیز پایگاه تخصصی شعر کوتاه آنات، فراخوان جمع آوری رباعی و دوبیتی به منظور حمایت از مردم مسلمان کشور سومالی را منتشر کردند.

بر این اساس این فراخوان به منظور جمع‌آوری مجموعه شعری به منظور حمایت از مردم مسلمان سومالی از شاعران فارسی زبان خواسته شده تا آثار خود را با این موضوع یاری طلبیدن از مردم به منظور کمک به سومالی به شماره 30006375 و یا به نشانی الکترونیکی Maoonpoems@gmail.com ارسال کنند.

این اشعار به صورت برگزیده در سایت‌ها و وبلاگ‌ها و شبکه‌های پیامکی تحت عنوان این فراخوان منتشر می‌شود.