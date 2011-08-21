مراسم لیالی قدر در همه مساجد یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قرائت دعای جوشن کبیر، اقامه نماز مغرب و عشا و اقامه نماز شب قدر، مراسم بر سر گرفتن قرآن و قرائت ادعیه ویژه لیالی قدر از جمله برنامه ‌هایی است که در این شبها در مساجد و کانونهای فرهنگی هنری استان اجرا می‌ شود.

همچنین برپایی سفره‌ های کریمانه و اطعام روزه‌ داران از دیگر برنامه ‌های کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان یزد است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا می ‌شود.

سخنرانی، مداحی و سینه ‌زنی نیز به مناسبت مراسم عزاداری شهادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) از سوی کانونهای فرهنگی هنری در مساجد شهرستانهای استان از دیگر برنامه ‌های کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان یزد است.

نظیر این مراسم در امامزاده های یزد از جمله امامزاده جعفر (ع)، امامزاده سیدجعفر (ع) و ... همچنین هیئت انصار در خلدبرین یزد برگزار می ‌شود.

همچنین کانون فرهنگی هنری آیت ‌الله حائری شهرستان میبد به مناسبت شهادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) مسابقه بزرگ انسان کامل ویژه علاقمندان به آن امام همام را برگزار می‌ کند.

این مسابقه دوشنبه برابر با 21 ماه مبارک رمضان ساعت پنج عصر برگزارمی‌شود و سئوالات مسابقه از کتاب انسان کامل نوشته استاد مطهری (ره) طراحی شده است.

در استان یزد 372 کانون فرهنگی هنری مساجد، 250 کتابخانه و 13 کانون تخصصی فعالیت دارند.