صدور بارنامه آنلاین در سطح شبکه ریلی از اواسط شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدی ارسی با اعلام این مطلب گفت: از دوازدهم مردادماه سالجاری صدور بارنامه آنلاین در ایستگاه سرخس به صورت آزمایشی در دستور کار قرار گرفت و پس از موفقیت، این طرح از امروز در تمامی ادارات کل مناطق راه آهن اجرایی شده است.



وی دریافت به موقع اطلاعات بارنامه های صادره در سطح شبکه ریلی و کاهش زمان ارائه آمار حمل و نقلی را از مهمترین ویژگیهای صدور بارنامه آنلاین برشمرد و خاطرنشان کرد: این بارنامه ها از طریق وب و اینترانت صادر می شود و آموزشهای لازم از طریق ویدئو کنفرانس به کارشناسان بازرگانی مناطق داده شده است.



محمدی ارسی تصریح کرد: صدور بارنامه آنلاین از 15 شهریور ماه جاری در سراسر شبکه ریلی به طور کامل اجرایی شده و با جمع آوری سیستم صدور بارنامه آف لاین، کلیه شرکتهای حمل و نقل ریلی و ادارات کل مناطق راه آهن، ملزم به صدور بارنامه آنلاین خواهند بود.

