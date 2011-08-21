انتشار شماره بهار فصلنامه «علوم و فناوری اطلاعات» در تابستان!

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سوم از دوره بیست و ششم فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، برای فصل بهار با 12 مقاله به چاپ رسید. در این شماره فصلنامه مقالاتی با عناوین «بررسی میزان آمادگی اجرای مدیریت دانش در سازمانها با توجه به عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش»، «بررسی مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان همخوانی آن با معیارهای تخصصی»، «امکان سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی در شرکت گاز استان یزد» منتشر شده است.
«مطالعه سطح به کارگیری فناوری اطلاعات توسط استادان دانشگاه های دولتی استان اصفهان بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه: یک بررسی تطبیقی، ارزیابی رابط کاربر نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم»، «تحلیلی بر کاربرمداری رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه های دیجیتالی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی»، «ارزیابی اصطلاحنامه های مبتنی بر وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران: رویکرد توصیفی»، «تحلیل محتوایی و پیوندی: مطالعه موردی وب سایتهای آرشیوهای ملی جهان»، «بررسی انتشارات علمی کشورهای خاورمیانه در نمایه استنادی علوم اجتماعی طی 30 سال اخیر»، «اطلاعات و امکانات ارتباطی در وب سایت سازمانهای دولتی: مرور نوشتارها و کتابخانههای حوزوی»، «در تنگنای فقر پژوهش و استاندارد سازی» عنوان دیگر مقالاتی است که در این شماره فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات منتشر شده است.
فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، نشریهای علمی پژوهشی است که مقالات مربوط در حوزههای اطلاعرسانی، کتابداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت اطلاعات کشور را منتشر میکند.
علاقهمندان برای مطالعه این فصلنامه و دسترسی به مطالب آن، میتوانند به آدرس http://jist.irandoc.ac.ir مراجعه کنند.
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