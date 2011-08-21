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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

پارسیان نژاد در گفتگو با مهر:

همایش تجسمی "لیالی قدر" در یاسوج برگزار می شود

همایش تجسمی "لیالی قدر" در یاسوج برگزار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: همایش تجسمی با موضوع رمضان و لیالی قدر در حوزه هنری استان برگزار می شود.

رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش در سه بخش تصویرسازی، خوشنویسی و نقاشی روز سه شنبه هفته جاری برگزار می شود.

وی بیان کرد: در این همایش 30 هنرمند تجسمی حوزه هنری استان به خلق اثر در خصوص ماه مبارک رمضان و لیالی قدر می پردازند.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این همایش با هدف ترویج و تعمیق فرهنگ دینی و تولید آثار فاخر هنری برگزار می شود.

وی یادآور شد: به آثار برتر این همایش جوایز نفیسی اهدا می شود.

پارسیان نژاد همچنین از برگزاری مسابقه عکس "شب های احیا" در این استان خبر داد و گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را که در شبهای قدر عکاسی کرده اند، پس از لیالی قدر به حوزه هنری استان ارسال کنند.

کد مطلب 1388715

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