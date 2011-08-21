مسافربرهای شهری آزادشهر نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل دهنوی پیش از ظهر یکشنبه در شورای ترافیک شهرستان، ایجاد ایستگاه مناسب برای تردد مسافربرهای شهری را ضروری دانست.

وی با اشاره به فصل تعطیلات و ایجاد ترافیک سنگین در خیابان اصلی شهر نصب تابلوی پارک ممنوع درخیابان شهید بهشتی را از ضروریات در کاهش بار ترافیکی دانست.

فرماندار آزادشهر گفت: کم عرض بودن این خیابان و پارک وسایط نقلیه در این مسیر موجب کندی تردد شده و ترافیک سنگین را در پی خواهد د اشت.

وی یادآورشد: جلوگیری از پارک وسایط نقلیه در این خیابان بار ترافیک سنگین را کمتر خواهد کرد.

شهرستان آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.