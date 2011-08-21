مدیران در برابر حرف حق رسانه ها موضعگیری نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی با بیان این مطلب در جمع اصحاب رسانه استان مرکزی افزود: تعامل سازنده مدیران و رسانه ها به نفع کشور است و رسانه ها نقش اساسی و مهمی در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار جامعه مدیریتی کشور دارند.

وزیر ارشاد در ادامه با اشاره به توجه ویژه دولت دهم به رسانه ها گفت: برقراری ارتباط مستقیم با رسانه ها در سفرهای استانی گویای این مهم است.



رسانه های کشور همانطور که در سالهای جنگ تحمیلی در کنار رزمندگان اخبار جنگ را به اطلاع عموم می رساندند امروز نیز در جبهه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و علمی نقش مهمی در انعکاس اخبار کشور عهده دار هستند.



وی ادامه داد: رسانه ها باید با نقد منصفانه و دور از غرض ورزی های شخصی در مسیر امر به معروف و نهی از منکر جامعه مدیریتی کشور گام بردارند.

وی نظارت بر مطبوعات را یکی از وظایف وزرات ارشاد عنوان کرد و افزود: وزارت ارشاد با برگزاری جلسات هفتگی کار نظارت بر عملکرد مطبوعات را پیگیری می کند.



حسینی بیان داشت: مراقبت از زیر سئوال رفتن اصول، مبانی و ارزشهای متعالی نظام در رسانه ها هدف اصلی از برگزاری این جلسات در وزارت ارشاد است.



وزیر ارشاد در بخش دیگر سخنان خود از اختصاص 18 درصد اعتبارات استانی به بخش فرهنگی هر استان در سال جاری خبر داد و گفت: اختصاص اعتبار ویژه فرهنگی جدا از اعتبارات جاری دستگاهها برای اولین بار امسال در کشور اجرایی می شود.



فعال کردن سینماها اولویت کاری وزارت ارشاد در سال جهاد اقتصادی





حسینی در بخش دیگر سخنان خود از فعال کردن سینماهای غیرفعال کشور در سال جاری خبر داد و گفت: تشکیل سازمان سینمایی کشور از مهمترین اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای فعال کردن بخش سینمایی کشور است.



وی ادامه داد: افزایش تولید فیلم از اولویت های کاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و این مهم با توسعه زیرساختها و فعال کردن امکانات موجود در کشورمحقق می شود.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اکران فیلم های تولیدی که با هدف تقویت فرهنگ ملی تولید خواهد شد نیازمند سالنهای نمایش است که اگر این بستر فراهم نباشد مطمئنا انگیزه ای برای تولید کنندگان باقی نمانده و این امر خدشه ای بزرگ بر بدنه تولید فیلم کشور وارد می کند.



کمبود نیروی انسانی در استانها در مقابل افزایش نیرو در ستاد مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد





حسینی در ادامه از کمبود نیروی انسانی در بدنه ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها خبر داد و گفت: این درحالیست که وزارتخانه در بدنه ستاد مرکزی در تهران با افزایش نیرو روبروست.



وی تاسیس شهرهای جدید در استانها را یکی از علل عمده بروز این مشکل عنوان کرد و گفت: پیشنهاد مدیریت منابع انسانی دولت مبنی بر بهره گیری از نیروهای سایر دستگاههای اجرایی قابل اجرا نیست چرا که هیچ دستگاهی اجازه نمی دهد نیروی توانمند فکری خود را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تقویت کانونهای فرهنگی مساجد در شهرهای فاقد نماینده اداره ارشاد فعلا تنها راهکار وزارت فرهنگ و ارشاد در برابر مشکل کمبود نیروی انسانی به شمار می رود.



تصویت آئین نامه حرفه خبرنگاری گرهگشای مشکلات حرفه خبرنگاری در کشور



حسینی در بخش دیگر سخنان خود از تدوین آئین نامه حرفه خبرنگاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: با تصویب این آئین نامه حرفه خبرنگاری به عنوان یک شغل مستقل محسوب خواهد شد.



وی ادامه داد: اگر تاکنون هر کس می توانست در کنار شغل اول حرفه خبرنگاری را به عنوان شغل دوم در ردیف علاقه مندیهای خود قرار داده و بدان مشغول شود با تصویب آئین نامه حرفه خبرنگاری دیگر این امکان وجود نخواهد داشت و حرفه خبرنگاری به عنوان یک شغل با بهره مندی از مزایای خاص خود مطرح خواهد شد.



محدودیتی برای بیمه خبرنگارن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست





وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال محدویتی برای بیمه خبرنگاران نداشته و امکان بیمه همه خبرنگاران فعال در کشور فراهم است.



حسینی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال در بحث بیمه خبرنگاران پا را فراتر گذاشته و بستر بیمه نویسندگان، موسسات قرآنی و فرهنگی و فعالین کانونهای فرهنگی مساجد را نیز فراهم کرده است.



وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی با رفع مشکل بیمه خبرنگاران باشگاه خبرنگاران که قانونا زیر نظر صدا و سیما قرار دارد این نوید را می دهد که کلیه خبرنگاران فعال در این حوزه می توانند برای انجام امور بیمه ای خود اقدام کنند.

