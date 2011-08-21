ایجاد 10 مدرسه وابسته به حوزه علمیه در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امین جعفری در دیدار جمعی از اعضای شورای معاونین و مدیریت های نواحی استان قم با آیت الله حسینی بوشهری با بیان این که آموزش و پرورش در کنار حوزه علمیه در حد توان و ظرفیت از آن استفاده و بهره برده است، تصریح کرد: در سال گذشته 4 مدرسه وابسته به حوزه علمیه در قم دایرگردید.
وی یادآور شد: ایجاد این مدارس در سال تحصیلی جدید به 10 مدرسه افزایش خواهد یافت.
امین جعفری در ادامه بیان داشت: کلیات طرح استقرار روحانی در مدرسه نیز در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شده است که امیدواریم هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
برگزاری 18 هزار ساعت آموزش موضوعات دینی در آموزش و پرورش
وی با بیان این که در سال گذشته دراعزام مبلغ و ائمه جماعات نیز برای همکاری با آموزش و پرورش اقدامات بایسته ای صورت گرفت، افزود: همچنین در سال گذشته از طرف معاونت تبلیغات حوزه علمیه قم 18 هزار ساعت آموزشی ویژه فرهنگیان، دانش آموزان و اولیا محترم در موضوعات مختلف دینی، فرق ضاله و تربیتی برگزار شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: امیدواریم این گونه برنامه ها که نتایج بسیار خوب و قابل قبولی را برای آموزش و پرورش به ارمغان آورده است در سال تحصیلی جدید نیز با جدیت پی گیری و به اجرا در آید.
وی ادامه داد: بعد از فتنه سال 88 به منظور تبیین جایگاه ولایت فقیه دوره ای نیز به همین منظور برگزار شد و همکاران فرهنگی ما توانستند در این دوره ها به صورت حضوری و غیر حضوری شرکت نمایند.
امین جعفری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: باید در آموزش و پرورش مفاهیم دینی و اعتقادی آن گونه بیان شود که دانش آموز ما حتی در دروسی چون فیزیک، شیمی، زیست و... به خداوند برسد و این مبانی سرنوشت ساز فقط مختص دروس دینی و معارف و مربیان پرورشی نباشد.
وی تصریح کرد: این امر می طلبد که مبلغین، علما و فضلای حوزه علمیه یاری گر تمامی تلاشگران در این عرصه بیش از گذشته باشند.
برگزاری 2 همایش با رویکرد دینی و اعتقادی در سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در ادامه با تاکید بر ضرورت برگزاری دوره های ویژه در قم با توجه به جایگاه معنوی و پایگاه علم و فقه و اجتهاد، یاد آور شد: در سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش دو همایش بزرگ کشوری را با رویکردهای دینی و اعتقادی و با موضوع علم ودین، مشاوره تربیتی و علم و دین با زیست شناسی برگزار خواهد کرد.
وی با بیان این که در این همایش ها مشاوران و سرگروه های آموزشی و معلمین تربیت دینی و زیست شناسی سراسر کشور حضور خواهند داشت، اظهار داشت: امید است بتوانیم در این دو دوره نیز از وجود علما و فضلای حوزه علمیه قم بهره مند شویم.
امین جعفری در ادامه با ابراز خرسندی از توجه بزرگان و شخصیت های حوزه علمیه نسبت به آموزش و پرورش یاد آور شد: یکی از دغدغه های بزرگ این عزیزان و مسئولین نظام تعلیم و تربیت، تغییر محتوای کتب درسی دانش آموزان است که این مهم به حول و قوه الهی در چند سال گذشته محقق شده است.
وی اضافه کرد: امسال نیز چهار کتاب اول ابتدایی بعد از 30 سال تغییرات خوبی کرده است که در آن از راهنمایی های بزرگان حوزه نیز مدد گرفته شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان قم از ایجاد 10 مدرسه وابسته به حوزه علمیه در قم در سال جدید تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امین جعفری در دیدار جمعی از اعضای شورای معاونین و مدیریت های نواحی استان قم با آیت الله حسینی بوشهری با بیان این که آموزش و پرورش در کنار حوزه علمیه در حد توان و ظرفیت از آن استفاده و بهره برده است، تصریح کرد: در سال گذشته 4 مدرسه وابسته به حوزه علمیه در قم دایرگردید.
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