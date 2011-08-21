ایجاد 10 مدرسه وابسته به حوزه علمیه در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین امین جعفری در دیدار جمعی از اعضای شورای معاونین و مدیریت های نواحی استان قم با آیت الله حسینی بوشهری با بیان این که آموزش و پرورش در کنار حوزه علمیه در حد توان و ظرفیت از آن استفاده و بهره برده است، تصریح کرد: در سال گذشته 4 مدرسه وابسته به حوزه علمیه در قم دایرگردید.



وی یادآور شد: ایجاد این مدارس در سال تحصیلی جدید به 10 مدرسه افزایش خواهد یافت.



امین جعفری در ادامه بیان داشت: کلیات طرح استقرار روحانی در مدرسه نیز در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شده است که امیدواریم هر چه سریعتر به نتیجه برسد.



برگزاری 18 هزار ساعت آموزش موضوعات دینی در آموزش و پرورش



وی با بیان این که در سال گذشته دراعزام مبلغ و ائمه جماعات نیز برای همکاری با آموزش و پرورش اقدامات بایسته ای صورت گرفت، افزود: همچنین در سال گذشته از طرف معاونت تبلیغات حوزه علمیه قم 18 هزار ساعت آموزشی ویژه فرهنگیان، دانش آموزان و اولیا محترم در موضوعات مختلف دینی، فرق ضاله و تربیتی برگزار شد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم اظهار داشت: امیدواریم این گونه برنامه ها که نتایج بسیار خوب و قابل قبولی را برای آموزش و پرورش به ارمغان آورده است در سال تحصیلی جدید نیز با جدیت پی گیری و به اجرا در آید.



وی ادامه داد: بعد از فتنه سال 88 به منظور تبیین جایگاه ولایت فقیه دوره ای نیز به همین منظور برگزار شد و همکاران فرهنگی ما توانستند در این دوره ها به صورت حضوری و غیر حضوری شرکت نمایند.



امین جعفری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: باید در آموزش و پرورش مفاهیم دینی و اعتقادی آن گونه بیان شود که دانش آموز ما حتی در دروسی چون فیزیک، شیمی، زیست و... به خداوند برسد و این مبانی سرنوشت ساز فقط مختص دروس دینی و معارف و مربیان پرورشی نباشد.



وی تصریح کرد: این امر می طلبد که مبلغین، علما و فضلای حوزه علمیه یاری گر تمامی تلاشگران در این عرصه بیش از گذشته باشند.



برگزاری 2 همایش با رویکرد دینی و اعتقادی در سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در ادامه با تاکید بر ضرورت برگزاری دوره های ویژه در قم با توجه به جایگاه معنوی و پایگاه علم و فقه و اجتهاد، یاد آور شد: در سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش دو همایش بزرگ کشوری را با رویکردهای دینی و اعتقادی و با موضوع علم ودین، مشاوره تربیتی و علم و دین با زیست شناسی برگزار خواهد کرد.



وی با بیان این که در این همایش ها مشاوران و سرگروه های آموزشی و معلمین تربیت دینی و زیست شناسی سراسر کشور حضور خواهند داشت، اظهار داشت: امید است بتوانیم در این دو دوره نیز از وجود علما و فضلای حوزه علمیه قم بهره مند شویم.



امین جعفری در ادامه با ابراز خرسندی از توجه بزرگان و شخصیت های حوزه علمیه نسبت به آموزش و پرورش یاد آور شد: یکی از دغدغه های بزرگ این عزیزان و مسئولین نظام تعلیم و تربیت، تغییر محتوای کتب درسی دانش آموزان است که این مهم به حول و قوه الهی در چند سال گذشته محقق شده است.



وی اضافه کرد: امسال نیز چهار کتاب اول ابتدایی بعد از 30 سال تغییرات خوبی کرده است که در آن از راهنمایی های بزرگان حوزه نیز مدد گرفته شده است.

