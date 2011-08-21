به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از محاکمه عامل ترور شهید علیمحمدی با نام "علی جمالی فشی" در روز سه‌شنبه در دادگاه انقلاب تهران خبر داد و افزود: این متهم بعد از ترور دکتر علیمحمدی دستگیر شد و پس از تحقیقات مفصل در دادستانی چهار اتهام در کیفرخواست این متهم ثبت شد که نتیجه نهایی محاربه این متهم بود.

وی افزود: این متهم با سفر به اسرائیل و گذراندن دوره‌های ویژه در موساد با اخذ 120 هزار دلار قرار شد دکتر علیمحمدی را ترور کند. علی جمالی یک بار موتورسیکلت حاوی بمب را به جلوی درب منزل علیمحمدی می برد ولی همدستانش می‌گویند امروز این کار انجام نشود بهتر است و در نوبت دوم موتور را به محل موعود برده و اقدام تروریستی را انجام می‌دهد.

دادستان تهران گفت: محاکمه متهم نشان می دهد که دستهای آشکار و پیدای رژیم صهیونیستی در عملیات‌های تروریستی در ایران چگونه نقش بازی می‌کند.

15 پرونده جاسوسی در دادسرای تهران

جعفری دولت آبادی از پیگیری 15 پرونده جاسوسی در دادسرای تهران خبر داد و افزود:‌ در این پرونده‌ها 15 متهم به اتهام همکاری با شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی نقش داشته‌اند که تا 10 روز آینده این پرونده‌ها به صدور کیفرخواست به دادگاه می‌رود. متهمان با کسب اطلاعات پنهان از حوزه‌های مختلف دولتی فریب سازمان‌های جاسوسی را خورده و مرتکب جرم شده‌اند.

اتمام دادگاه پرونده 2 جاسوس آمریکایی / پرونده سارا شورد جداگانه پیگیری می شود

وی از اتمام دادگاه رسیدگی به پرونده 2 جاسوس آمریکایی خبر داد و افزود: هر یک از جاسوسان به 8 سال حبس محکوم شدند که تا 20 روز آینده احکام ابلاغ می‌شود. همچنین پرونده خانم سارا شورد جداگانه در دادگاه تصمیم گیری خواهد شد و پرونده همچنان مفتوح است. این جاسوسان به اتهام ورود غیرمجاز به ایران و جاسوسی دستگیر شده بودند.

منتظر اظهارات سرپرست روزنامه ایران هستیم

جعفری دولت آبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پرونده روزنامه ایران به دلیل انتشار ضمیمه خاتون گفت: منتظر اظهارات سرپرست روزنامه ایران هستیم و پس از تکمیل تحقیقات اظهار نظر نهایی را اعلام می‌کنیم. ولی رسیدگی به این پرونده به زودی به اتمام می‌رسد.

دادستان تهران در پاسخ به پرسش دیگری در مورد اظهارت اخیر یکی از مداحان تهران نسبت به یکی از مقامات دولتی گفت: در مورد اظهارات باید بررسی بیشتری انجام شد ولی شخصی که در مورد او صحبت شده است می‌تواند اعلام جرم کند و قابل بررسی است.

آخرین وضعیت علی خلیلی

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده روحانی ناهی از منکر (علی خلیلی ) گفت: براساس مصاحبه‌ای که خانم دکتر دستجردی وزیر بهداشت انجام داده و همچنین براساس رای دادسرای بهداشت جابجایی هایی و محرومیت‌هایی برای برخی از مدیران و مسئولان انجام شد ولی در مورد اینکه اقدام بیمارستان‌هایی که این طلبه را نپذیرفتند عمدی بوده است باید بگویم که براساس اعلام نظر مسئولان فوق عمدی در کار نبوده است.

صدور کیفرخواست برای فرد اهانت کننده به فائزه هاشمی

جعفری دولت‌آبادی از صدور کیفرخواست پرونده شخصی که به فائزه هاشمی اهانت کرده بود خبر داد و افزود: ‌این پرونده آماده ارسال به دادگاه است.

رای نهایی دادگاه متهم انرژی درمانی

همچنین دادستان تهران از رای نهایی دادگاه متهم انرژی درمانی خبر داد و افزود: این رای 100صفحه‌ای قطعی نیست.

ارسال پرونده حلقه‌های کیهانی به دادگاه انقلاب

وی در مورد پرونده حلقه‌های کیهانی گفت: این پرونده هم به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

دادستان تهران از قریب الوقوع بودن محاکمه 4 فقره از متهمان جریان خاص خبر داد.

افزایش پرونده‌های مربوط به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره

جعفری دولت آبادی در مورد ارسال پرونده‌های مربوط به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره گفت: این پرونده‌ها در دادسرا افزایش یافته است و دلیل آن هم اقدامات اخیر نیروی انتظامی است.

صدور حکم اعدام 4 نفر از اشرار

وی از حکم اعدام 4 نفر از اشرار خبر داد و افزود:‌ پرونده این افراد در دادگاه انقلاب رای نهایی صادر شده و منتظر رای دیوان هستیم.

توضیح درباره حوادث اخیر در شرق و غرب تهران

دادستان تهران در مورد حوادث اخیر در شرق و غرب تهران گفت: پرونده حمله به ماشین‌های مردم در شرق تهران 4 متهم داشته و در پرونده حمله به یک بسیجی در غرب تهران متهم همچنان فراری است و دستگیر نشده و از پلیس می‌خواهیم که پرونده را با جدیت پیگیری کند.

صدور احکام برخی از احکام زمین خواری در غرب تهران بعد از رمضان

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پرونده زمین خواری‌ها در پایتخت گفت: بعد از ماه مبارک رمضان برخی از احکام زمین خواری در غرب تهران اجرا می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی در مورد پرونده قتل یک زن توسط همسرش در خیابان‌های تهران گفت: پس از بهبودی متهم پرونده پیگیری می‌شود.

ملک‌زاده در زندان انفرادی نیست

وی در مورد برخی اخبار پیرامون اینکه ملک زاده دبیر سابق شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در زندان انفرادی به سر می برد گفت: آقای ملک زاده در زندان انفرادی نیست و تحقیقات در پرونده وی همچنان ادامه دارد.