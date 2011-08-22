روباتی که با زنبورها حرف می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه "فری" برلین موفق به ساخت زنبوری با ویژگی های زنبورهای طبیعی شده اند که به تازگی اولین تلاشها برای برقراری ارتباط با دیگر زنبورهای طبیعی به زبان زنبوری را تجربه کرده است.

زنبورها به برقراری ارتباط از طریق "حرکتهای دم جنبانی" شهرت دارند، حرکتی که طی آن زنبور به سوی جلو حرکت کرده و دم خود را به شدت حرکت می دهند. "کارل ون فریخ" رفتار شناس حیوانی و زیست شناسی است که در دهه 1940 موفق شد ارتباط میان طول و زاویه حرکات زنبورها را با فاصله و جهت منبع غذا که زنبور به تازگی آن را کشف کرده، درک کند.

اکنون "تیم لندگرف" از دانشگاه "فری" به همراه گروهی از محققان برلین برای زنبور روباتیک خود برنامه ای نوشته اند که می تواند حرکتهای دم جنبانی را شبیه سازی کند. RoboBee به انتهای میله ای متصل است که به رایانه وصل شده و حرکات زنبور را تعیین می کند. این میله همچنین به کمربندی متصل است که منجر به ارتعاش آن می شود، این روبات می تواند مانند زنبورهای واقعی به دور خود بچرخد، با بالهایش صدای وزوز ایجاد کند، رایحه و شهد گلها را جا به جا کند و حرارت آزاد کند.

محققان برای برنامه ریزی این روبات کوچک از حرکات واقعی 108 زنبور فیلم برداری کرد و تصاویر را به نرم افزاری وارد کردند که می توانست حرکات زنبور را در جزئیاتی بالا تحلیل کند. نتیجه به دست آمده از این نرم افزار یکی از پرجزئیات ترین تشریحاتی بود که تا کنون از این حرکات زنبورها انجام شده است.

RoboBee برای آزمایش نرم افزار جدید به دشتی در خارج از برلین برده شد. محققان گروهی از زنبورهای عسل را به گونه ای تربیت کردند تا از یک منبع تغذیه استفاده کنند و سپس این منبع را مسدود کردند. زنبورها گشت زنی برای غذا را متوقف کرده و در کندوهای خود باقی ماندند. سپس زنبورها با RoboBee مواجه شدند که به گونه ای برنامه ریزی شده بود تا با انجام حرکات ویژه زنبورها آنها را به منبعی دیگر هدایت کند که زنبورها پیش از این آن را نمی شناختند.

زنبورها در برابر RoboBee واکنش نشان داده و کندوی خود را ترک کردند اما به جای منبع جدید به سوی منبع قدیمی رفتند. در حال حاضر اینطور به نظر می رسد که این روبات می تواند زنبورها را به حرکت و جستجو برای یافتن غذاها وادار کند اما هنوز در اعلام آدرس درست ناتوان است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان اعلام کردند زنبورها در برابر RoboBee واکنش دفاعی نداشتند و آن را مانند یک زنبور واقعی پذیرفتند زیرا زنبورها در برابر مزاحمان و بیگانه ها با نیش زدن واکنش نشان می دهند. به گفته محققان زنبورها همیشه نسبت به حرکات دم جنبانی واکنش نشان نمی دهند، به جز در مواردی که منبع غذایی فردی آنها به اتمام رسیده باشد.