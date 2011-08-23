  1. استانها
  2. البرز
۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

در ساوجبلاغ/

افزایش 60 هزار نفری جمعیت دانش آموزی با اسکان در واحدهای مسکونی مهر

افزایش 60 هزار نفری جمعیت دانش آموزی با اسکان در واحدهای مسکونی مهر

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ گفت: پیش بینی می شود با اسکان خانواده ها در واحدهای مسکونی مهر در شهر جدید هشتگرد به طور میانگین 60 هزار نفر به جمعیت دانش آموزی این شهرستان افزوده شود.

عبدالله نژادفلاح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ساخت مدارس مورد نیاز ساکنان آینده واحدهای مسکونی مهر در شهر جدید هشتگرد، ساکنان آتی خانه های مهر این شهرستان دغدغه ای برای مدارس فرزندانشان نخواهند داشت.

وی ادامه داد: طبق تفاهمنامه مربوط ساخت مدارس در مناطق محل اجرای طرح مسکن مهر، تا مرحله نازک کاری به عهده شرکت عمران است و این امر باید به بهترین نحو انجام شود.

این مسئول بیان کرد: مراحل نازک کاری و تجهیز این مدارس را نیز سازمان نوسازی و تجهیز مدارس انجام می دهد و انجام بهینه این امر نیز اهمیت فراوانی دارد و تحقق آن ضرورت دارد.

رئیس آموزش و پرورش ساوجبلاغ اضافه کرد: بخش قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر استان البرز در شهرستان ساوجبلاغ احداث می شود و لازم است نیازهای ساکنان آتی این واحدها پاسخ داده شود.

نژادفلاح افزود: تامین امکانات آموزشی، یکی از بخشهای مهم در این خصوص است که باید این امر با همکاری دستگاه ها محقق شود.

رئیس آموزش و پرورش ساوجبلاغ یادآور شد: ساوجبلاغ 318 مدرسه دارد.

 

کد مطلب 1388733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها