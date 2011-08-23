افزایش 60 هزار نفری جمعیت دانش آموزی با اسکان در واحدهای مسکونی مهر

عبدالله نژادفلاح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ساخت مدارس مورد نیاز ساکنان آینده واحدهای مسکونی مهر در شهر جدید هشتگرد، ساکنان آتی خانه های مهر این شهرستان دغدغه ای برای مدارس فرزندانشان نخواهند داشت.

وی ادامه داد: طبق تفاهمنامه مربوط ساخت مدارس در مناطق محل اجرای طرح مسکن مهر، تا مرحله نازک کاری به عهده شرکت عمران است و این امر باید به بهترین نحو انجام شود.

این مسئول بیان کرد: مراحل نازک کاری و تجهیز این مدارس را نیز سازمان نوسازی و تجهیز مدارس انجام می دهد و انجام بهینه این امر نیز اهمیت فراوانی دارد و تحقق آن ضرورت دارد.

رئیس آموزش و پرورش ساوجبلاغ اضافه کرد: بخش قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر استان البرز در شهرستان ساوجبلاغ احداث می شود و لازم است نیازهای ساکنان آتی این واحدها پاسخ داده شود.

نژادفلاح افزود: تامین امکانات آموزشی، یکی از بخشهای مهم در این خصوص است که باید این امر با همکاری دستگاه ها محقق شود.

رئیس آموزش و پرورش ساوجبلاغ یادآور شد: ساوجبلاغ 318 مدرسه دارد.



