سوریه شیطان بزرگ را شکست می دهد/ فرشته ها در دنیا حکومت نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، "سید احمد موسوی" سفیر ایران در سوریه در گفتگو با روزنامه "الوطن" اظهار داشت: هیچ منطقه ای در جهان نیست که به اصلاحات نیازمند نباشد، چون کسانی که بر جهان حکمرانی می کنند فرشته نیستند.

موسوی تاکید کرد: سوریه به اصلاحات نیاز دارد و در همین مسیر حرکت می کند، اما اصلاحاتی که مردم می خواهند با اصلاحاتی که دشمن می خواهد متفاوت است.

سفیر ایران در دمشق افزود: دشمن می خواهد سوریه در برابر رژیم صهیونیستی کرنش کند، این اصلاحات موردنظر و مطلوب دشمنان برای سوریه است.

موسوی با تاکید بر حمایت ایران از سوریه اظهار داشت: اصلاحاتی که مورد تقاضای ملت سوریه است هم اکنون توسط نظام این کشور پاسخ داده شده است.