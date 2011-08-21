مراسم ویژه شبهای قدر در 200 مرکز فرهنگی و گلزار شهدا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این خبر گفت: در ایام مبارک رمضان، گلزار شهدای سراسر کشور میعادگاه عاشقان و پذیرای هزاران نفر از هموطنان به ویژه نسل جوان، همسنگران و همرزمان و خانواده های معظم شاهد و ایثارگر کشورمان است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم دعا در کنار قبور مطهر شهدا تأکید کرد: علاوه بر برگزاری مراسم ویژه شبهای قدر در بیش از 70 گلزار و 130 مرکز فرهنگی واقع در گلزار شهدای سراسر کشور، در 410 حسینیه شهید از مجموع 1100 حسینیه شهدا در کشور برنامه قرائت و ختم قرآن، افطاری، گلریزان و کمک به مستمندان به ویژه در شب ولادت کریم اهلب بیت در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش، گلزار شهدای تخته فولاد اصفهان، شاه ابراهیم قم، گلزار شهدای زنجان، قزوین، کرمان، همدان، یاسوج و بندرعباس از جمله مکانهایی هستند که از آغاز ماه مبارک رمضان با اجرای ویژه برنامه های معنوی پذیرای خیل عظیمی از مردم روزه دار کشورمان می باشند.