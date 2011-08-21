  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

مراسم ویژه شبهای قدر در 200 مرکز فرهنگی و گلزار شهدا برگزار می شود

مراسم ویژه شبهای قدر در 200 مرکز فرهنگی و گلزار شهدا برگزار می شود

مراسم ویژه شبهای قدر در بیش از 70 گلزار و 130 مرکز فرهنگی واقع در گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن انصاری قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعلام این خبر گفت: در ایام مبارک رمضان، گلزار شهدای سراسر کشور میعادگاه عاشقان و پذیرای هزاران نفر از هموطنان به ویژه نسل جوان، همسنگران و همرزمان و خانواده های معظم شاهد و ایثارگر کشورمان است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم دعا در کنار قبور مطهر شهدا تأکید کرد: علاوه بر برگزاری مراسم ویژه شبهای قدر در بیش از 70 گلزار و 130 مرکز فرهنگی واقع در گلزار شهدای سراسر کشور، در 410 حسینیه شهید از مجموع 1100 حسینیه شهدا در کشور برنامه قرائت و ختم قرآن، افطاری، گلریزان و کمک به مستمندان به ویژه در شب ولادت کریم اهلب بیت در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش، گلزار شهدای تخته فولاد اصفهان، شاه ابراهیم قم، گلزار شهدای زنجان، قزوین، کرمان، همدان، یاسوج و بندرعباس از جمله مکانهایی هستند که از آغاز ماه مبارک رمضان با اجرای ویژه برنامه های معنوی پذیرای خیل عظیمی از مردم روزه دار کشورمان می باشند.

کد مطلب 1388736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها