لزوم پرداخت یارانه نمایشگاه سلیمانیه عراق به واحدهای تولیدی و صنعتی

ارسلان ازهاری در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه امور اقتصادی و تولیدی استان کردستان به خبرنگار مهر گفت: یارانه شرکت های تولیدی و صنعتی حاضر در نمایشگاه اختصاصی کشورمان که سال گذشته در سلیمانیه عراق برگزار شد، تاکنون پرداخت نشده است و انتظار می رود که سازمان توسعه تجارت هرچه سریعتر نسبت به پرداخت این یارانه اقدام کند.

وی عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه های اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کردستان در سلیمانیه عراق از جمله فرصت های ارزشمند برای توسعه مبادلات مرزی و افزایش صادرات کالاست و باید در راستای رسیدن به این مهم تسهیلات و شرایط لازم برای واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان افزود: در حالیکه نمایشگاه چهارم اختصاصی کشور در سلیمانیه عراق تا یک ماه دیگر برگزار می شود که یارانه نمایشگاه سال گذشته تاکنون به شرکت ها و واحدهای تولیدی پرداخت نشده است و این روند بر رغبت و تمایل شرکتها برای حضور در نمایشگاه امسال تاثیر منفی بر جای خواهد بود.

ازهاری در ادامه با اشاره به لزوم تشویق و ترغیب واحدهای تولیدی برای حضور در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق گفت: در حالی که بیش از یک ماه از اعلام فراخوان این نمایشگاه می گذرد ولی تاکنون میزان استقبال شرکت های استان خوب نبوده است و انتظار می رود که از فرصت باقی مانده برای تشویق واحدهای تولیدی جهت حضور در نمایشگاه استفاده شود.

وی در پایان یادآور شد: ادارات و سازمان های مسئول دولتی در استان کردستان باید واحدهای تولیدی و صنعتی را موظف کنند که در این نمایشگاه شرکت کرده تا از زمینه فراهم شده برای توسعه صادرات کالا به کشور عراق نهایت بهره برداری به عمل آید.

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران به محوریت استان کردستان قرار است که دهه اول مهر ماه سال جاری در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق برگزار شود.