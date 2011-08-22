به گزارش خبرنگار مهر، شرایط پذیرش دانشجو در امر تصدی قضا از سوی قوه قضائیه و در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد.

در یکی از شرایط عمومی استخدام امر تصدی قضا تاکید شده داوطلبان استخدام نباید کارمند رسمی و پیمانی سایر قوا، نیروهای مسلح، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و یا بازخرید خدمت باشند. در خصوص کارکنان قوه قضائیه و سازمانهای تابعه نیز نباید سابقه خدمت آنان تا آخرین روز مهلت ثبت نام بیشتر از 15 سال باشد.

شرایط اختصاصی استخدام

داشتن حداقل سن 25 سال و حداکثر سن 40 سال تمام تا آخرین روز مهلت ثبت نام، نخستین شرط اختصاصی استخدام از سوی قوه قضائیه اعلام شده است.

تبصره: داوطلبان دانش آموخته کارشناسی ارشد 2 سال و دکتری 4 سال به حداکثر سن آنها اضافه خواهد شد.

داوطلبان باید حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های گروه حقوق در تمام گرایشها و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و مقاطع بالاتر را به دست آورده باشند.

داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باید دانش آموخته رشته حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی باشند.

همچنین، شرکت در آزمون کتبی و کسب حد نصاب نمره قبولی در آن، موفقیت در مصاحبه علمی، مراحل گزینش و آزمون شخصیت، موفقیت در اختیار توسط هیئت احراز صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضا، تعهد خدمت به مدت 10 سال در مناطق مورد نیاز قوه قضاییه و سپری کردن دوره کارآموزی قضایی و موفقیت در آزمون جامع پایان دوره کارآموزی از دیگر شرایط اختصاصی استخدام داوطلبان قضا اعلام شده است.



اولویتهای استخدامی

داوطلبان در صورت داشتن یکی از این ویژگیها در شرایط یکسان اولویت استخدام قرار می گیرند: دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر، تأهل در زمان ثبت نام، داشتن تجربه و سابقه کار حقوقی به ازای سالهای سابقه از مهمترین اولویتهای استخدامی است.

سازوکار نخبه گزینی و جذب استعدادهای برتر



داوطلبانی که یکی از شرایط نخبگی را داشته باشند از مزایای ویژه ای برخوردار می شوند.

این داطلبان از معافیت در آزمون کتبی برخوردار می شوند و فقط در مصاحبه علمی و گزینش رقابت خواهند کرد.

کاهش طول دوره کارآموزی قضایی و لحاظ امتیاز خاص نخبگی برای تعیین محل خدمت پس از کارآموزی قضایی از دیگر شرایط در نظر گرفته شده برای نخبگان خواهد بود.

واجدان شرایط این بند از پذیرش در قوه قضائیه عبارتند از: اعضای بنیاد ملی نخبگان و آن دسته از دارندگان معدل 17 و بالاتر که در یکی از دانشگاههای شهید بهشتی، تهران، علامه، شهید مطهری، تربیت مدرس، امام صادق (ع) و علوم اسلامی رضوی تحصیل کرده باشند.

همچنین، افرادی که یکی از شرایط استعدادهای برتر را کسب کنند از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده و صرفاً در مصاحبه های علمی و گزینشی رقابت خواهند کرد.

نفرات اول کارشناسی یا کارشناسی ارشد دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم در طول دوره فارغ التحصیلی و دارندگان معدل 18 و بالاتر از یکی از دانشگاه­های مورد تأیید وزارت علوم، می توانند داوطلب این استخدام باشند.

زمان ثبت نام و ارسال مدارک



ثبت نام داوطلبان تصدی امر قضا فقط از طریق سایت اینترنتی انجام می­شود. داوطلبان با دریافت آگهی از طریق روزنامه، خبرگزاری و یا سایت اینترنتی به نشانی ثبت نام داوطلبان تصدی امر قضا فقط از طریق سایت اینترنتی انجام می­شود. داوطلبان با دریافت آگهی از طریق روزنامه، خبرگزاری و یا سایت اینترنتی به نشانی www.lawtraining.ir شرایط استخدامی را بررسی و پس از اطمینان از دارا بودن شرایط آن نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ثبت نام به مدت 15 روز از اول تا 15 شهریورماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی www.lawtraining.ir انجام می شود و زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.

مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه­ها در صورت پذیرفته شدن در آزمون (حداکثر 5 ماه پس از اعلام نتیجه) باید به تأیید سازمان مرکزی مذکور برسد.



زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه و آزمون



آزمون کتبی روز جمعه 20 آبان ماه به صورت متمرکز در تهران برگزار و زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون عمومی و تخصصی حداقل 10 روز قبل از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اینترنتی به آدرس آزمون کتبی روز جمعه 20 آبان ماه به صورت متمرکز در تهران برگزار و زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون عمومی و تخصصی حداقل 10 روز قبل از برگزاری آزمون از طریق پایگاه اینترنتی به آدرس www.lawtraining.ir اعلام می شود.

نحوه انتخاب داوطلبان (شرایط قبولی)



داوطلبان باید حداقل 60 درصد از نمره کل هر یک از آزمونهای عمومی و تخصصی را کسب کنند و انتخاب آنان برای مراحل بعدی، حداقل به میزان 2 برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی است که به تفکیک حد نصاب نمره آزمون عمومی و تخصصی را کسب کرده اند.

پس از کسب نمره لازم در آزمونهای عمومی و تخصصی، موفقیت در آزمونهای مصاحبه علمی، روانشناختی و گزینش، شرط ورود به مرحله کارآموزی قضایی خواهد بود.

انتخاب محل خدمت بعد از دوره کارآموزی براساس اولویتهای دستگاه قضایی و معدل نمرات دوره کارآموزی داوطلبان خواهد بود.