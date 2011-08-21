آموزش؛ اساس درمان بیماری دیابت/ افزایش بیماران دیابتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید حسین خلیل زاده افزود: شمار بیماران دیابتی با تغییر روش زندگی در کل دنیا رو به افزایش است.

وی گفت: مبتلایان به دیابت دارای اختلال خواب می شوند و از طرفی ارتباط با فامیل و دوستان در افراد کاهش پیدا کرده و در نهایت منجر به ایجاد یک بیماری مزمن و ناتوان کننده در زندگی فرد می شود.

خلیل زاده، پرنوشی، پر ادراری، کاهش وزن، تاری دید، خارش و بی حالی و خستگی را از علائم افت قند خون عنوان کرد و گفت: بهترین آزمایش برای تعیین قند خون، آزمایش قند خون ناشتا است.

وی افراد دیابتی را به انجام فعالیت های ورزشی به مدت نیم ساعت در 5 روز هفته تشویق کرد و بر تغییر در شیوه زندگی، اجتناب از مصرف روغن نباتی جامد و مواد غذایی سرخ شده جهت پیشگیری از بروز دیابت تاکید کرد و بهترین روغن ها را روغن های کلزا و کانولا بیان کرد.

خلیل زاده همچنین استرس را به عنوان عامل مهم در افزایش قند خون دانست و توصیه کرد افراد دیابتی حتی المقدور سعی کنند بروز استرس را در زندگیشان به حداقل برساند.

وی همچنین توصیه کرد در صورت افت قندخون در افراد، مصرف مواد شیرین مثل آب قند کفایت می کند ولی در افراد بیهوش می توان از گذاشتن یک قاشق عسل زیر زبان این افراد قند خون کاهش یافته را افزایش داد.

ین فوق تخصص غدد و متابولیسم گفت: شایع ترین علت نابینایی و قطع اندام تحتانی به دلیل بروز این بیماری اتفاق می افتد.