ویسی را باید به ‌عنوان یک پدیده در فوتبال معرفی کرد

دکتر حمیدرضا صدر که از نزدیک شاهد پیروزی تیم صبا مقابل سایپا و درخشش شاگردان ویسی در ورزشگاه یادگار امام قم بود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من اگر بازی‌های چهار هفته اخیر بررسی شود بدون تردید می‌توان صبا را به عنوان بهترین تیم معرفی کرد چرا که این تیم هم نتایج قابل قبولی کسب کرده و هم نمایش خوبی داشته است.



وی ادامه داد: آنچه که در بازی مقابل سایپا نظر مرا جلب کرد سرعت بالای بازیکنان و انگیزه آنها برای پیروزی بود، من تاکنون چنین سرعتی را از بازیکنان ندیده بودم و اگر مطالعه آماری روی این بازی انجام دهیم



بی شک بالاترین سرعت را باید برای تیم صبا متصور شویم.



این کارشناس فوتبال تصریح کرد: تیم صبا پنج بازیکن مصدوم داشت و در این بازی به هیچ وجه جای خالی این بازیکنان مشهود نبود و این نشان می‌دهد که فاصله ترکیب اصلی با نیمکت زیاد نیست و این یک موهبت برای سرمربی جوان این تیم است.



وی افزود: من به شخصه معتقدم که باید سرمربی و مدیران این تیم را ستایش کرد که به جوانان بی نام و نشان میدان دادند، این بازیکنان گرسنه و حریص فوتبال و از طرفی به دنبال اثبات شایستگی‌های خود در لیگ برتر هستند.



صدر با تمجید از سرمربی تیم صبا اظهار داشت: برای عبدالله ویسی آرزوی موفقیت دارم و فوتبال ما به درخشش چنین تیم‌هایی سخت نیازمند است.



وی در پایان درخصوص‌ اندیشه‌های سرمربی صبای قم گفت: ویسی سال گذشته خودش را نشان داد ولی به دلیل اینکه بیشتر به حواشی پرداخته شد، این مربی جوان و با انگیزه زیاد به چشم نیامد، این مربی بسیار با هوش، خوش فکر و هوشیار است و باید ویسی را به ‌عنوان یک پدیده در فوتبال معرفی کرد.

