ویسی را باید به ‌عنوان یک پدیده در فوتبال معرفی کرد

دکتر حمیدرضا صدر که از نزدیک شاهد پیروزی تیم صبا مقابل سایپا و درخشش شاگردان ویسی در ورزشگاه یادگار امام قم بود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من اگر بازیهای چهار هفته اخیر بررسی شود بدون تردید میتوان صبا را به عنوان بهترین تیم معرفی کرد چرا که این تیم هم نتایج قابل قبولی کسب کرده و هم نمایش خوبی داشته است.
وی ادامه داد: آنچه که در بازی مقابل سایپا نظر مرا جلب کرد سرعت بالای بازیکنان و انگیزه آنها برای پیروزی بود، من تاکنون چنین سرعتی را از بازیکنان ندیده بودم و اگر مطالعه آماری روی این بازی انجام دهیم
بی شک بالاترین سرعت را باید برای تیم صبا متصور شویم.
این کارشناس فوتبال تصریح کرد: تیم صبا پنج بازیکن مصدوم داشت و در این بازی به هیچ وجه جای خالی این بازیکنان مشهود نبود و این نشان میدهد که فاصله ترکیب اصلی با نیمکت زیاد نیست و این یک موهبت برای سرمربی جوان این تیم است.
وی افزود: من به شخصه معتقدم که باید سرمربی و مدیران این تیم را ستایش کرد که به جوانان بی نام و نشان میدان دادند، این بازیکنان گرسنه و حریص فوتبال و از طرفی به دنبال اثبات شایستگیهای خود در لیگ برتر هستند.
صدر با تمجید از سرمربی تیم صبا اظهار داشت: برای عبدالله ویسی آرزوی موفقیت دارم و فوتبال ما به درخشش چنین تیمهایی سخت نیازمند است.
وی در پایان درخصوص اندیشههای سرمربی صبای قم گفت: ویسی سال گذشته خودش را نشان داد ولی به دلیل اینکه بیشتر به حواشی پرداخته شد، این مربی جوان و با انگیزه زیاد به چشم نیامد، این مربی بسیار با هوش، خوش فکر و هوشیار است و باید ویسی را به عنوان یک پدیده در فوتبال معرفی کرد.
قم - خبرگزاری مهر: کارشناس برجسته فوتبال کشور با اشاره به موفقیتها و بازی خوب تیم فوتبال صبای قم در هفتههای اخیر، سرمربی این تیم را به عنوان یک پدیده در فوتبال معرفی کرد.
دکتر حمیدرضا صدر که از نزدیک شاهد پیروزی تیم صبا مقابل سایپا و درخشش شاگردان ویسی در ورزشگاه یادگار امام قم بود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من اگر بازیهای چهار هفته اخیر بررسی شود بدون تردید میتوان صبا را به عنوان بهترین تیم معرفی کرد چرا که این تیم هم نتایج قابل قبولی کسب کرده و هم نمایش خوبی داشته است.
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