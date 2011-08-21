«وقت قصه من را صدا کن» محمد رضا یوسفی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «وقت قصه من را صدا کن» از سری کتاب‌های مجموعه رمان نوجوان امروز است که مدتی است از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان منتشر می‌شود.

داستان این کتاب با ماجرای نوجوانی به نام سهراب آغاز می‌شود که پدربزرگش را از دست می‌دهد و پس از آن پدرش بهزاد تصمیم به جدایی از مادر سهراب یعنی فریبا می‌گیرد تا به همراه ماه بانو، مادر خودش به خارج از کشور هجرت کند و سهراب در دو راهی ماندن و رفتن و دل کندن از فریبا دست و پا می‌زند.

در فراز و فرودها و کشمکش‌های داستان و هر جا شباهتی با دردسرهای شخصیت‌های شناخته شده قصه‌های قدیمی و معروف ایرانی هم‌چون ماه پیشانی، حسن کچل، نمکی، گنجشکک و نخودی پیدا می‌شود آنها سهراب را همراهی می‌کنند حتی سیمرغ شاهنامه نیز به فراخور داستان پایش به فرودگاه باز می‌شود تا پایان داستان را آنطور که باید رقم بزند.

در جایی از رمان می‌خوانیم: سهراب با چشم‌های سیاه و درشتش به فریبا خیره بود و گفت: مرا بیرون نکن! ماه پیشونی از بلقیس طلا، نمکی از شلخته دیو، گنجشکک از زمستان، حسنی از بچه‌های کوچه، منم از بابا می‌ترسم.

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب «وقت قصه من را صدا کن» را با شمارگان 15000 نسخه در 136 صفحه با بهای 2هزار تومان، برای گروه‌های سنی «د»(دوره راهنمایی) و «هـ» (سال‌های دبیرستان)، به بازار کتاب عرضه کرده است.