سقف طرح های عمرانی آذربایجان شرقی بیش از اعتبارات تخصیصی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اشرف‌نیا پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان در تبریز، با اشاره به مصوبه سفر استانی رئیس جمهور در خصوص انتقال گاز به روستاهای استان، گفت: در این مصوبه گازرسانی به 567 روستا مطرح بود اما با تلاش‌های صورت گرفته 232 روستا بیشتر از تعداد پیش‌بینی شده گازرسانی شد و این دستاورد بزرگی است.

وی اظهار داشت: بیشتر مدیران استان در چند سال گذشته بیش از اعتبار تخصیص داده شده، کارهایی انجام دادند که نتیجه سیاست‌های مثبت اتخاذ شده از سوی آنها بوده است.

اشرف‌نیا درخصوص طرح‌های عمرانی شهرستان تبریز، اظهار داشت: پروژه مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز، 42 طرح فرعی دارد که در صورت تامین اعتبار از سوی مجلس و طبق تعهد تربیت بدنی می‌توان به سرعت آنها را اجرا کرد، ضمن این که در برخی از طرح‌ها می‌توانیم از مشارکت بخش خصوصی نیز استفاده کنیم.

معاون عمرانی استاندار درباره پروژه‌های فرودگاهی تبریز نیز گفت: سالن 14 هزار متر مربعی فرودگاه بین‌المللی تبریز طبق توافق با شرکت فرودگاه‌های کشور به صورت 50 – 50 توسط بخش استانی و ملی احداث می‌شود.

محمد اشرف‌نیا افزود: سهم استان در دو فاز شروع شده است که اگر سهم ملی نیز تامین شود این پروژه می‌تواند به زودی آغاز شود.

وی در خصوص طرح آبدار کردن مهرانه‌رود، گفت: مقدمات برداشت آب از سد شهید مدنی و مطالعات آن انجام شده و 20 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات خشکسالی به این کار اختصاص یافته است.

اشرف‌نیا با بیان این که برخی از پروژه‌های شهر تبریز نیازمند اعتبارات ویژه است، اظهار داشت: فاز اول کنارگذر غربی تبریز به طول 12 کیلومتر، 96 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تنها مشکل جزئی آن که مربوط به معارض است به زودی رفع خواهد شد.

وی در خصوص قطار شهری تبریز، گفت: در دولت نهم و دهم، اعتبار خوبی برای این پروژه اختصاص یافته، به طوری که پیش از این 45 میلیارد تومان برای آن هزینه شده بود اما از آغاز سال 85 تا پایان سال مالی 89، بیش از 380 میلیارد تومان برای قطار شهری تبریز هزینه شده است.

معاون عمرانی استاندار با بیان این که مصوبه مجلس در خصوص قطار شهری، مشارکت 50 – 50 شهرداری و دولت بود، افزود: البته دولت اعلام آمادگی کرد که همه کارهای اجرایی این پروژه را انجام داده و به بهره‌بردار تحویل دهد که با مخالفت مجلس روبرو شد.

محمد اشرف‌نیا ادامه داد: هیچ شهرداری در کشور نتوانسته در این موضوع پابه‌پای دولت حرکت کند، به طور مثال در تبریز، بیش از 420 میلیارد تومان از سوی دولت و 180 میلیارد تومان از سوی شهرداری هزینه است.

وی در خصوص اظهارات برخی از مقامات مسئول در خصوص عدم اختصاص بودجه برای قطار شهری تبریز از سوی دولت، تصریح کرد: دولت 20 درصد بودجه را به حساب سازمان قطار شهری واریز کرده، بنابراین کسانی که می‌خواهند در مورد اعتبارات اظهار نظر کنند قبلا با دستگاه‌های مسئول هماهنگی کنند و با اطلاع کافی نظر بدهند.