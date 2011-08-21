حضور قم با 40 طرح در جشنواره ملی" علم تا عمل"

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محدث با اشاره به این که یکصد طرح به دبیرخانه جشنواره ملی علم تا عمل در استان قم رسیده است،‌ اظهار داشت: از این تعداد 40 طرح برای ارائه به ستاد جشنواره ملی در تهران انتخاب شده‌اند.



وی ضمن تقدیر از همکاری جهاد دانشگاهی قم به عنوان ستاد استانی دبیرخانه جشنواره در قم گفت: بی شک این همکاری‌ها می‌تواند به ارائه آثار مفید و انتخاب صحیح آثار برتر در استان و در نتیجه به توسعه کشور بیانجامد.



پرهیز از جزیره‌ای علم کردن سازمان‌ها برای دستیابی به موفقیت



دبیر جشنواره علم تا علم در استان قم در ادامه با انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها در استان تاکید کرد: برای دستیابی به توسعه دراستان باید تمامی دستگاه‌های حاکمیتی در طرح‌های ملی و استانی هماهنگ باشند و این درحالی ست که برخی از دستگاه‌های استان برای حضور در این جشنواره همکاری مطلوبی نداشته‌اند.



تجاری سازی ، محور توسعه خلاق



سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم ادامه داد: سومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل، فناوری و تجاری سازی در عرصه ملی با شعار " تجاری سازی محور توسعه خلاق" برگزار خواهد شد.



چاپ مجموعه طرح ها در قالب یک کتاب



به گفته دبیر جشنواره علم تا عمل در استان قم، رزومه تمامی طرح های واصله به جشنواره به صورت مدون در قالب کتاب سومین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل چاپ خواهد شد.



دریافت طرح درحوزه علوم انسانی و اسلامی در قم برای ارائه به جشنواره



وی جایگاه ویژه استان قم را مورد توجه قرار داد و اذعان داشت: تعدادی از طرح های واصله به ستاد جشنواره در حوزه علوم انسانی و اسلامی بوده است.



ارسال طرح سامانه ملی قبوض الکترونیک از قم به جشنواره



محدث همچنین از انتخاب طرح سامانه قبض ایران در قم خبر داد و گفت:‌ مقرر شده که این طرح با حضور ریاست جمهور در بازه زمانی شش ماهه به صورت رسمی افتتاح شود.



وی با بیان این که این طرح به صورت پایلوت در استان قم در حال انجام است، اظهار داشت: با اجرای سامانه ملی قبوض الکترونیک در کشور، ایران از چاپ و صدور قبض کاغذی بی نیاز خواهد شد و صرفه جویی عظیمی در این بخش صورت می‌گیرد.



بیان دغدغه‌های صاحبان طرح در نشستی صمیمی با مسئولان کشوری



محدث در خصوص برنامه‌های جانبی جشنواره علم تا عمل گفت: در حاشیه این نمایشگاه کارگاه‌های مهارتی و جلسات توجیهی با حضور صاحبان طرح و شخصیت‌های ملی برگزار خواهدشد.



وی برگزاری این نشست‌ها را در جهت توسعه استان بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های صاحبان طرح و دریافت نظرات و آشنایی با نیازهای جامعه از شخصیت‌های ملی می‌تواند به توانمندی طرح‌ها کمک موثری بنماید.



برگزاری جشنواره از 13 تا 17 شهریور در مصلی تهران



دبیر جشنواره علم تا عمل در استان قم، در خصوص زمان برگزاری جشنواره گفت: این جشنواره از 13 تا 17 شهریورماه در مصلی امام خمینی تهران برگزار خواهد شد و 40 طرح ارسالی از قم نیز 11 شهریورماه در ستاد ملی جشنواره ارزیابی خواهد شد.



محدث افزود: تمامی طرح‌ها و نیز هفت طرح برتر با شاخص‌های ملی در جشنواره علم تا عمل مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.



اعزام 500 نفر برای بازدید از نمایشگاه به تهران



سرپرست دفتر آموزش و پژوهش استانداری قم همچنین افزود: تعداد 500 نفر از گروههای کارآفرین، دانشجو و دانش آموز توسط دبیرخانه جشنواره به همراه مسئولان استان از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.



وی در خصوص نحوه ثبت نام علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه گفت:‌ علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام به ستاد دبیرخانه جشنواره به نشانی خیابان فاطمی (دورشهر)، روبروی فروشگاه جانبازان، پلاک 222 مراجعه و یا با شماره تلفن 7745650 تماس بگیرند.

