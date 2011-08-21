قطع ده ها اصله درخت در منطقه قصردشت شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه مالک یکی از باغات محدوده خیابان قصردشت اقدام به قطع تعدادی از درختان این باغ کرد.

اما معاون اجرایی شهرداری شیراز ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه علنی شورای شهر شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگاران در این خصوص گفت: تحت هیچ شرایطی شهرداری شیراز مجوزی برای قطع درختان به هیچ شخصی نمی دهد.

رمضان امینی تاکید کرد: هیچگونه مجوزی برای این فرد صادر نشده و به طور یقین چنانچه تخلف او ثابت شود مراحل قانونی تخلف پیگیری می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تنها جریمه مالی نمی تواند از بروز اینگونه حوادث جلوگیری کند، افزود: اقدام به قطع درختان عملی غیر قانونی است و شهرداری شیراز هیچگونه مجوزی را جهت تغییر کاربری این باغ صادر نخواهد کرد.

معاون اجرایی شهرداری شیراز تصریح کرد: شهر شیراز دارای یک هزار و 240 هکتار باغ های خصوصی است که در این میان عده ای برای استفاده از این زمینها دچار تخلفاتی نیز می شوند.

امینی با بیان اینکه برای انجام نظارت بیشتر احتیاج به شناسنامه دار کردن درختان شیراز است، گفت: باید فضای سبز شیراز شناسنامه دار شود تا بتوانیم به راحتی نظارت کامل بر درختان و فضای سبز شهری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: اتفاق امروز به صورت ویژه در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه قصردشت شیراز را سطح وسیعی از باغ ها فراگرفته و بدین جهت یکی از مکانهای مهم فضای سبز و ریه های تنفسی این کلانشهر محسوب می شود.